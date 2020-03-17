Отсрочку платежей по кредитам на 90 дней дадут казахстанским предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мерах по снижению роста долговой нагрузки на население и бизнес в связи с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с введением чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года и применением ограничительных мер в отношении определенных отраслей экономики необходимы дополнительные меры по недопущению ухудшения финансового состояния населения и субъектов малого и среднего предпринимательства», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

Она отметила, что агентством совместно с банками второго уровня и другими субъектами кредитного рынка предлагается принять меры.

«Во-первых, в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан, заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, таких как стихийные явления, военные действия и другие. К таким обстоятельствам относится введение режима чрезвычайного положения», - сообщила она.

«В связи с этим по займам и микрокредитам не должны начисляться штрафы и (или) пени (неустойку) при просрочке платежей по займам и (или) микрокредитам физических и юридических лиц, возникающей по причине введения чрезвычайного положения. Данная норма будет распространяться на займы, выданные физическим и юридическим лицам не только банками, но и всеми микрофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочими кредиторами, предоставляющими займы», - рассказала Мадина Абылкасымова.

Вместе с тем глава агентства проинформировала, что кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика.

«В этой связи банкам и микрофинансовым организациям необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения», - сообщила она.

При этом она уточнила, что банками и другими субъектами кредитного рынка будет определен порядок и механизмы взаимодействия с заемщиками для реализации указанных мер максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.