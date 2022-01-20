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    Отсрочку на три месяца предоставят банки всем пострадавшим при беспорядках

    20 Января 2022, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем пострадавшим при беспорядках банки предоставят отсрочку на 3 месяца. Об этом рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате введения ЧП, многие предприниматели, простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность или работу. В связи с чем, у них снизились доходы. При этом субъектам предпринимательства был нанесен значительный материальный ущерб, теперь требуется время для ремонта испорченного имущества, восстановления нормального режима бизнеса. В связи с чем Агентством по поручению Президента незамедлительно была проведена работа с банками, микрофинансовыми организациями и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек по всем видам займом и микрокредитов. Отсрочка предоставляется всем пострадавшим юридическим и физическим лицам на три месяца, начиная со дня введения ЧП», - сообщил спикер.

    В период отсрочки по займам и микрокредитам всеми банками и микрофинансовыми организациями не будет начисляться сумма неустоек, штраф, пени.

    Кроме того, допущенные просрочки погашения кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заемщика, предоставлении о нем негативной информации в Кредитное бюро.

    «Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме любым доступным способом связи либо путем личного посещения отделения кредитора. Это достаточно гибкий порядок, который был использован по отсрочкам, предоставляемым в период с 2020-2021 годах», - отметил Александр Терентьев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Экономика ЧП-2022
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