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    Отсрочки по кредитам: финрегулятор ведет контроль в онлайн-режиме

    1 Апреля 2020, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финрегулятор ведет контроль за деятельностью кредитных организаций по предоставлению отсрочек для граждан в онлайн-режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    Работа по контролю исполнения Приказа председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 года №167 «Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» активно проводится финрегулятором в режиме онлайн. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Александр Терентьев.

    Он уточнил, что Агентством отслеживается исполнение кредитными организациями порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Речь идет о банках второго уровня, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организациях, ломбардах, кредитных товариществах.

    «Согласно Порядку, на период приостановления выплат кредитная организация прекращает претензионно-исковую работу по данному заемщику и уведомление заемщика о необходимости погашения просроченной задолженности. Наши сотрудники отслеживают, приостановлена ли претензионно-исковая работа или нет, каким способом кредитные организации получают согласие заемщиков на отсрочку, каким способом и в какие сроки уведомляют заемщиков о предоставлении отсрочки», - привел пример А. Терентьев.

    Он также сообщил, что Агентство рекомендовало кредитным организациям установить автоответчик по уведомлению заемщиков об отсрочке по займу при их обращении в колл-центры. А. Терентьев напомнил, что в случае возникновения дополнительных вопросов население и представители МСБ, а также индивидуальные предприниматели могут обратиться по телефонам горячей линии Агентства: +7 (727) 2788 122, 2788 144.

    График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов, суббота – с 9.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной.

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка также подготовило инфографику – памятку заемщикам - физическим лицам и субъектам предпринимательства по предоставлению кредитных каникул с 16 марта до 15 июня 2020 года и интерактивную инфографику по мерам поддержки потребителей финансовых услуг в режиме ЧП.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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