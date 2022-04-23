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    Отслеживать состояние деревьев будут павлодарцы на специальном портале

    23 Апреля 2022, 12:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре заработал портал с цифровыми «портретами» деревьев. В базе более 90 тыс. зеленых насаждений. Для каждого на сайте указан номер, вид, возраст и состояние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Павлодарцы могут посмотреть паспорт любого дерева в городе – данные доступны на портале «Е-дендра». Он выглядит как интерактивная карта областного центра: пользователи могут выбрать интересующий вид и отследить, где растут ирга, бузина или береза.

    «Зеленый фонд – важнейший вопрос в сфере экологии города. Сегодня мы презентуем карту. Цель этой программы – чтобы павлодарцы знали, сколько деревьев в городе, и видели работу, проводимую с зелеными насаждениями», – сказал заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков.

    Как сообщил руководитель компании-разработчика Сергей Голышев, на сайте greenpvl.kz можно посмотреть аналитику по всему городу: возраст, конкретное состояние каждого дерева, то есть оценить весь зеленый фонд Павлодара. Базу обновляют два раза в месяц. Доступ к порталу дали монополистам и коммунальным службам, подрядчикам, которые смогут координировать свою работу, а заказчики и горожане – отслеживать работу. Озеленители будут знать, где можно садить новые деревья, где – подрезать, какие растения полить. «Мы пересмотрели работу по зеленым насаждениям. Увеличили срок полива. Если в прошлом году было три месяца, в этом году – пять месяцев», – добавил замакима города.

    Благодаря сайту будут анализировать работу подрядчика. Если его деревья постоянно не приживаются, значит, с ним уже работать не будут. Над картой работали с осени прошлого года: нужно было провести инвентаризацию зелени и полученные данные загрузить в автоматическую систему. В городе насчитали 97 429 деревьев. Однако специалисты не учитывали насаждения, которые находятся в санитарно-защитной зоне или около школ и детсадов, где за ними ухаживают самостоятельно.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Экология Цифровой Казахстан
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