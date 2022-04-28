Отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не потребуются для въезда в Армению

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест больше не потребуются для въезда в Армению. Об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство здравоохранения Армении регистрирует спад заболеваемости COVID-19 в стране, в связи с чем ведомство на заседании правительства в четверг представило проект решения о смягчении действовавших ограничений.

«На пунктах пропуска через государственную границу, расположенных в аэропортах и на сухопутной границе, с 1 мая будет отменено требование о предоставлении при въезде сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус», - представляя соответствующий проект, заявила на заседании правительства министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Помимо этого проект Министерства здравоохранения предлагает отмену требования о соблюдении дистанции в 1,5 метра во время проведения массовых мероприятий в школах, детских садах и иных учреждениях. Ведомство также предложило отменить требование к работникам ряда сфер о прохождении каждые 7 дней ПЦР-тестирования или предоставлении сертификата о вакцинации для посещения рабочих мест.

По словам министра здравоохранения Армении, важную роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране сыграла вакцинация.