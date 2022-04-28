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    Отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не потребуются для въезда в Армению

    28 Апреля 2022, 20:07

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест больше не потребуются для въезда в Армению. Об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство здравоохранения Армении регистрирует спад заболеваемости COVID-19 в стране, в связи с чем ведомство на заседании правительства в четверг представило проект решения о смягчении действовавших ограничений.

    «На пунктах пропуска через государственную границу, расположенных в аэропортах и на сухопутной границе, с 1 мая будет отменено требование о предоставлении при въезде сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус», - представляя соответствующий проект, заявила на заседании правительства министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Помимо этого проект Министерства здравоохранения предлагает отмену требования о соблюдении дистанции в 1,5 метра во время проведения массовых мероприятий в школах, детских садах и иных учреждениях. Ведомство также предложило отменить требование к работникам ряда сфер о прохождении каждые 7 дней ПЦР-тестирования или предоставлении сертификата о вакцинации для посещения рабочих мест.

    По словам министра здравоохранения Армении, важную роль в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране сыграла вакцинация.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Здравоохранение Армения Коронавирус в мире Мировые новости
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