Отреставрированный мавзолей «Енлик-Кебек» открыли в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе в честь 125- летия Мухтара Ауэзова состоялось торжественное открытие отреставрированного мавзолея «Енлик-Кебек». При поддержке бизнесменов и жителей региона был установлен памятник Кенгирбай-бию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На празднование 125-летия Ауэзова на его родине собрались ученые, представители творческой интеллигенции и областного акимата, общественники. Празднования начались с посещения мавзолея родителей Мухтара Ауэзова - Омархана и Нуржамал. Планируется провести спортивные состязания по қазақша күрес, аламан байге и футболу, научную конференцию и праздничный концерт.

Как сообщалось, вчера 125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Семее.







