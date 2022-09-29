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    Отреставрированный мавзолей «Енлик-Кебек» открыли в Абайской области

    29 Сентября 2022, 21:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе в честь 125- летия Мухтара Ауэзова состоялось торжественное открытие отреставрированного мавзолея «Енлик-Кебек». При поддержке бизнесменов и жителей региона был установлен памятник Кенгирбай-бию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    На празднование 125-летия Ауэзова на его родине собрались ученые, представители творческой интеллигенции и областного акимата, общественники. Празднования начались с посещения мавзолея родителей Мухтара Ауэзова - Омархана и Нуржамал. Планируется провести спортивные состязания по қазақша күрес, аламан байге и футболу, научную конференцию и праздничный концерт.

    Как сообщалось, вчера 125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Семее.



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Абайская область 125-летие Мухтара Ауэзова
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