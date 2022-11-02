Отремонтировать бордюры и установить освещение на улицах рекомендовала полиция акимату Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники административной полиции проводят осеннее комплексное обследование технического состояния улиц и дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, результаты обследования показали, что есть необходимость в дооборудовании некоторых участков улиц дублирующими дорожными знаками, установке знаков на автобусных остановках и ряде других мест.

На 34 светофорах полицейские рекомендовали дополнительно установить пешеходные и основные транспортные светофоры, таймеры отсчета обратного времени и красные сигналы «+». Для снижения аварийности - оснастить пешеходные переходы активными дорожными знаками с подсветкой и окантовкой из световозвращающей плёнки.

«В уполномоченные органы направили рекомендации по обустройству уличного освещения, ремонту бордюрных камней и проведению других работ, способствующих безопасной организации дорожного движения. Продолжается комплексное обследование в районах области. Особое внимание уделяется состоянию республиканских трасс с высоким автотрафиком», — прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Всего в Петропавловске предлагают установить более 600 новых дорожных знаков.





Фото: tanjanews.com



