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    Отравление неясного генеза – главсанврач РК прокомментировала смерть мальчика в Караганде

    1 Августа 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первое расследование установило, что у детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, не было пищевого отравления. Об этом заявила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера к нам поступила информация о том, что в Караганде из детского медико-социального учреждения 12 детей поступили в больницу. У этих 12 детей на сегодня диагноз «отравление неясного генеза», пока не понятна причина отравления. Очень мало времени прошло», - сказала она в кулуарах заседания Правительства РК.

    По ее данным, из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался. Шесть детей находятся в реанимации, у пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста.

    «Чтобы определить причину, нужно время. Первые дети поступили в конце дня 30 июля, остальные стали поступать вчера, 31 июля. Предварительно было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет», - добавила главный санврач.

    Ранее в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Карагандинская область Происшествия Минздрав РК Видео Дети
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