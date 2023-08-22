Отравление детей в Карагандинской области: два ребенка остаются в тяжелом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о состоянии детей, которые отравились в Центре оказания специальных социальных услуг в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день из 13 детей 6 находятся в больнице. Их состояние тяжелое. Находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих детей состояние тяжелое, нестабильное», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Правительства.

По ее словам, еще ведутся следственные мероприятия, проверка еще не закончена.

«По поводу судебно-медицинской экспертизы, то она еще не закончена. Еще не подведены итоги. Врачи занимаются лечением детей, борются за их жизнь», - добавила министр.

Ажар Гиният также поделилась прогнозом по состоянию детей.

«Дети полностью на лечении. Прогноз врачи не дают, но из шести детей у четверых состояние стабильное, с улучшением», - добавила она.

Ранее сообщалось, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло массовое отравление детей. Один ребенок погиб, шесть детей находятся в реанимации.

Первое расследование установило, что у детей, поступивших с отравлением из Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, не было пищевого отравления.

Позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.

3 августа в связи с улучшением общего состояния выписано двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение.

Для определения причин произошедшего в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области создана специальная комиссия под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова. В состав комиссии вошли представители нескольких управлений и комитетов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются специальные прокуроры.