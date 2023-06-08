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    Отрасль машиностроения будут развивать в Акмолинской области

    8 Июня 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отрасль машиностроения будут развивать в Акмолинской области. В регионе работают немало предприятий, которые занимают лидирующие позиции по республике. Об этом заявил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно хочу отметить, что у нас немало предприятий в сфере машиностроения, которые находятся на лидирующих позициях по республике. К примеру, компании «КазРостИнжиниринг» и «КАИК» ежегодно производят и реализуют до 2-х тысяч единиц сельхозтехники, комбайнов и тракторов каждая. АО «КАМАЗ-Инжиниринг» выпускает до полутора тысяч грузовых и специализированных автомобилей в год, в том числе эксклюзивных, производимых только в Казахстане», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

    Как отметил глава региона, эти и другие предприятия активно расширяются, устанавливают современное, роботизированное оборудование передовых стран Европы и Азии, а это значит, что отрасль и далее будет развиваться в регионе.

    «Локализация производства на всех сборочных предприятиях области осуществляется поэтапно, в соответствии с принятыми обязательствами», - добавил Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акмолинская область Акимат Промышленность Экономика
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