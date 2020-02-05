Отправить своих астронавтов на Луну в течение четырех лет намерены в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Во вторник вечером во время своего выступления с ежегодным посланием «О положении страны», президент США Дональд Трамп призвал законодателей полностью профинансировать программу по отправке астронавтов на поверхность Луны в течение следующих четырех лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на foxbusiness.com.

«Я прошу Конгресс полностью профинансировать программу Artemis, чтобы гарантировать то, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты. Это будет стартовой площадкой для того, чтобы Америка стала первой страной, установившей свой флаг на Марсе», - заявил Президент США.

Ранее Трамп подписал инициативу, предписывающую НАСА снова отправить астронавтов на Луну в декабре 2017 года, в 45-ю годовщину Аполлона-17. В марте прошлого года вице-президент Майк Пенс назначил агентству срок до 2024 года. Ранее агентство планировало повторно высадиться на поверхность Луны в 2028 году.

В мае Белый дом объявил, что будет стремиться увеличить бюджет НАСА на 2020 финансовый год на 1,6 миллиарда долларов, чтобы поддержать инициативу по исследованию Луны, известную как Artemis. В итоге агентство получило одобрение на получение 600 миллионов долларов для финансирования системы высадки людей на Луну.

Однако в интервью The Verge глава НАСА Джим Брайденстайн сказал, что успех программы зависит от финансирования. Он заявил, что бюджет 2021 года еще важнее, и он должен быть намного больше, чем 600 миллионов долларов.