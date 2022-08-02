Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Отпечатки пальцев снимают у всех бродяг в Петропавловске

    2 Августа 2022 18:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году поставили на учет 123 лица без определенного места жительства. Половина из них – в возрасте от 30 до 44 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского департамента полиции, сотрудники приемника- распределителя ежедневно проводят рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

    Проверяют подвалы жилых домов, колодцы теплотрасс, канализации, свалки, рынки и вокзалы города. С начала года полицейские доставляли бродяг 865 раз.

    В приемнике-распределителе их фотографируют, дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых преступников. Тех, у кого нет документов, оставляют до установления личности. У бродяг есть возможность воспользоваться услугами Центра социальной адаптации. Однако чаще всего они не проявляют желания изменить свою жизнь.

    С начала года на списочный учет по категории «лицо, склонное к бродяжничеству» поставили 235 человек.

    Полицейские напомнили, что по всем вопросам, касающимся нарушений общественного порядка со стороны лиц без определенного места жительства, необходимо обращаться на номер 102.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Общество #Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реконструкцию канализационно-очистных сооружений приостановили в Петропавловске
    Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
    Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
    Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы