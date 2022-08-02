Отпечатки пальцев снимают у всех бродяг в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году поставили на учет 123 лица без определенного места жительства. Половина из них – в возрасте от 30 до 44 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского департамента полиции, сотрудники приемника- распределителя ежедневно проводят рейды по выявлению лиц без определенного места жительства.

Проверяют подвалы жилых домов, колодцы теплотрасс, канализации, свалки, рынки и вокзалы города. С начала года полицейские доставляли бродяг 865 раз.

В приемнике-распределителе их фотографируют, дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых преступников. Тех, у кого нет документов, оставляют до установления личности. У бродяг есть возможность воспользоваться услугами Центра социальной адаптации. Однако чаще всего они не проявляют желания изменить свою жизнь.

С начала года на списочный учет по категории «лицо, склонное к бродяжничеству» поставили 235 человек.

Полицейские напомнили, что по всем вопросам, касающимся нарушений общественного порядка со стороны лиц без определенного места жительства, необходимо обращаться на номер 102.



