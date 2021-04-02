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    Отозваны аккредитации трех казахстанских вузов

    2 Апреля 2021, 09:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские аккредитационные агентства отозвали свидетельства об аккредитации Центрально-Азиатского университета, Актауского гуманитарно-технического университета (ранее – Казахстанский морской университет) и Университета «Астана». Согласно Закону «Об образовании» высшие учебные заведения без лицензии и аккредитации не могут выдавать дипломы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Независимый Казахстанский центр аккредитации направил официальные уведомления в Актауский гуманитарно-технический университет и Университет «Астана» о своем решении.

    «Наша организация занимается аккредитацией учебных заведений, то есть мы проверяем соответствие образовательных программ стандартам качества. Данные учебные заведения воспрепятствовали проведению постаккредитационного мониторинга, не допустив наших экспертов в свои здания. В связи с этим мы приняли решение об отзыве аккредитации», – отметил директор НУ «Независимый Казахстанский центр аккредитации» Бегалы Халмуратов.

    Напомним, ранее эти же вузы также препятствовали проведению плановых проверок МОН, о которых знали заранее. Судебные разбирательства продолжаются уже полтора года.

    Также Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) отозвало свидетельство об аккредитации Центрально-Азиатского университета.

    «В соответствии с процедурами Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) организации образования должны проходить постаккредитационный мониторинг, отслеживающий выполнение рекомендаций по итогам проведенной аккредитации. В связи с отказом Центрально-Азиатского университета пройти процедуру постаккредитационного мониторинга и непредставлением отчета о выполнении рекомендаций IAAR Аккредитационным Советом IAAR принято решение об отзыве свидетельства об аккредитации», – сообщила генеральный директор НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» Алина Жумагулова.

    Директор департамента развития человеческого капитала НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов также отмечает, что работодатели не удовлетворены качеством образования в указанных вузах. Будущие специалисты не получают необходимые знания и навыки.

    «Давайте рассмотрим на примере одного вуза. Итоги рейтинга вузов 2020 года показали, что процент удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ Центрально-Азиатского университета составляет всего 32%. Эксперты отметили, что представленные вузом образовательные программы требуют серьезной доработки. Содержание отдельных дисциплин в этом вузе копируется слово в слово, только названия разные, что вообще недопустимо. Здесь нужно принимать жесткие меры», – сказал Азамат Бейсенбенов.

    Министерство образования и науки, аккредитационные агентства и работодатели совместно работают над общей целью – достижение повышения качества высшего образования.

    «Как вы помните, это те вузы, которые не запускали нас в здание и всячески препятствовали проверке. Ранее по итогам проверок в этих вузах были выявлены многочисленные нарушения норм законодательства в сфере образования. В прошлом году у них были проблемы и с аккредитацией, в связи с чем выпускники не смогли своевременно получить дипломы и трудоустроиться либо поступить в магистратуру. К сожалению, остальные студенты не сделали соответствующие выводы. В этом году та же проблема, стоит вопрос о качестве подготовки кадров. Со стороны этих вузов наблюдается искусственное затягивание сроков принятия решений по результатам проверок», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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    Образование Вузы МОН
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