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    Отойти от трехлетнего планирования бюджета призывают в Счетном комитете

    20 Июня 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Счетного комитета Наталья Годунова предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По бюджетному планированию. В этом году на повестку дня вышел, казалось бы, банальный и вместе с тем очень важный вопрос – стопроцентное формирование текущего бюджета при его утверждении. Не может быть такого, что текущие расходы не обеспечены финансированием, но при этом есть бюджет развития. В любом случае приходится закрывать эту потребность в середине года из Нацфонда». – сказала Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента.

    По ее словам, здесь важна система управления бюджетными рисками, где не последняя роль отведена документу долгосрочной устойчивости государственных финансов, к разработке которого Правительство приступило.

    «Всем очевидно, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. Затрачивается очень много времени, чтобы его сформировать. В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета, как следствие, появляются незавершенные объекты, необеспеченные финансированием. На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на год», – отметила спикер.

    При этом, считает Н. Годунова, необходимо обеспечить преемственность решений и гарантировать бизнесу и инвесторам исполнение уже принятых обязательств.

    «В пользу однолетнего бюджета имеется несколько весомых факторов. Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации не позволяет осуществлять качественное бюджетное планирование на среднесрочный период. Во-вторых, однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменения, конъюнктуру без формальной привязки к трехлетнему плану. В-третьих, ориентир на краткосрочный горизонт позволит каждому министерству ежегодно планировать бюджет, исходя из важнейших приоритетов, требований по обеспечению долгосрочной устойчивости», - заключила она.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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