Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Отопительный сезон в Таразе начнут раньше срока

    4 Октября 2022, 07:29

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Раннее похолодание в Жамбылской области стало причиной того, что в Таразе начнут отопительный сезон раньше обычного срока. Традиционно отопительный период в областном центре открывается 15 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, с первых чисел октября в Таразе начались ночные заморозки до минус 2 - 3 градусов. Дневная температура воздуха доходит до +14 - +16 градусов тепла.

    Согласно действующим в Казахстане нормативам, для начала отопительного сезона наружная температура воздуха в течение пяти дней устойчиво должна быть равна или ниже +8 градусов.

    «Принято решение начать отопительный сезон 5 октября, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Бахытжан Орынбеков. – Ночные температуры у нас сейчас низкие, в помещениях становится холодно, поэтому первыми подключаем к отоплению социальные объекты. Это детские сады, школы, больницы. Что касается многоквартирных жилых домов, коммерческих и иных объектов, то здесь будем наблюдать, какая будет температура наружного воздуха. На следующей неделе синоптики в нашем регионе обещают потепление».

    Тем не менее, градоначальник заверил, что в случае жалоб от населения на холод в квартирах тепло в многоэтажные дома все же подадут.

    «Для подачи тепла все сети и системы теплоснабжения готовы к отопительному сезону на 100%», - подчеркнул Бахытжан Орынбеков.

    Уже второй год в Таразе начинают подавать тепло в дома раньше срока из-за необычно холодной октябрьской погоды, не характерной для юга Жамбылской области в это время года.

    В минувшем 2021 году уже в начале октября в социальных сетях жамбылцы начали жаловаться на холод в квартирах, и тогда отопительный сезон начали раньше срока - 7 октября.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ЖКХ Отопительный сезон
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Газовые тепловые станции планируют запустить в этом году в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной