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    15:13, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Отопительный сезон в столице завершится 29 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о завершении в Нур-Султане отопительного сезона 2020-2021 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в республике Казахстан», Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года №249/36-V, акимат города Нур-Султан постановляет:

    1.Завершить отопительный сезон 2020-2021 годов в городе Нур-Султан с 29 апреля 2021 года.

    2.Государственному учреждению «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления», - говорится в постановлении акимата.

    Напомним, что в Алматы отопительный сезон завершился 13 апреля.


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