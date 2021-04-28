Отопительный сезон в столице завершится 29 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о завершении в Нур-Султане отопительного сезона 2020-2021 годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в республике Казахстан», Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года №249/36-V, акимат города Нур-Султан постановляет:

1.Завершить отопительный сезон 2020-2021 годов в городе Нур-Султан с 29 апреля 2021 года.

2.Государственному учреждению «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления», - говорится в постановлении акимата.

Напомним, что в Алматы отопительный сезон завершился 13 апреля.