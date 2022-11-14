Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Отопительный сезон в Петропавловске проходит в штатном режиме – монополист

    14 Ноября 2022, 18:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Петропавловске проходит в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации монополиста, в работе на Петропавловской ТЭЦ-2 сейчас находятся шесть котлоагрегатов. Еще два – в резерве, три котла – на ремонте.

    «В декабре на станции будут 11 котлоагрегатов. Из них девять - для стабильной работы и два – для резерва. Текущая нагрузка составляет 236 МВт», - сообщили в пресс-службе.

    Запас угля на ноябрь составляет 73 тыс. тонн, мазута – 251 тонна.

    Недавно и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов сообщал, что в ремонтно-восстановительных работах на теплоцентрали задействованы 10 подрядных организаций, более 300 человек.

    Погода в этом году словно ждет окончания ремонта на Петропавловской ТЭЦ-2. Ноябрь непривычно теплый. Больших морозов еще не было, днем столбик термометра поднимается до плюс 1-2 градусов, идут дожди. Однако уже через сутки, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15 градусов. В регион придет зима.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Отопительный сезон Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Газотурбинную установку мощностью в  57 МВт запустили в Актобе
    Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
    Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
    Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров