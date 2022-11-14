Отопительный сезон в Петропавловске проходит в штатном режиме – монополист

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Отопительный сезон в Петропавловске проходит в штатном режиме. Об этом заявили в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации монополиста, в работе на Петропавловской ТЭЦ-2 сейчас находятся шесть котлоагрегатов. Еще два – в резерве, три котла – на ремонте.

«В декабре на станции будут 11 котлоагрегатов. Из них девять - для стабильной работы и два – для резерва. Текущая нагрузка составляет 236 МВт», - сообщили в пресс-службе.

Запас угля на ноябрь составляет 73 тыс. тонн, мазута – 251 тонна.

Недавно и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов сообщал, что в ремонтно-восстановительных работах на теплоцентрали задействованы 10 подрядных организаций, более 300 человек.

Погода в этом году словно ждет окончания ремонта на Петропавловской ТЭЦ-2. Ноябрь непривычно теплый. Больших морозов еще не было, днем столбик термометра поднимается до плюс 1-2 градусов, идут дожди. Однако уже через сутки, по прогнозам синоптиков, ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 15 градусов. В регион придет зима.



