Отопительный сезон в Караганде начнется с 30 сентября

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 30 сентября в Караганде начнется отопительный сезон. Самыми первыми, 28 сентября тепло получат в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дата начала отопительного сезона – 2022–2023 была определена на заседании специальной комиссии в городском акимате на основании Правил подготовки и проведения отопительного периода в Карагандинской области, утвержденных решением XII сессии областного маслихата, данных Карагандинского центра по гидрометеорологии и по согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

Аким города Ермаганбет Булекпаев поручил 27 сентября приступить к реализации плана мероприятий предпусковых работ на ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, тепловых сетях и станциях, установить циркуляционный режим.

Потребителей к центральному теплоснабжению подключат поэтапно. Подача тепла в жилые дома будет осуществляться по заявкам КСК, ОСИ и ПТ. Заявки с приложением копий актов готовности необходимо подать в канцелярию ТОО «Теплотранзит Караганда» по адресу: Пригородная, 9/2.

Телефоны курирующих теплоснабжение заместителей акимов районов:

- район им. Казыбек би – 8-777-077-70-06 (Мадияр Жагабайулы);

- район им. Алихана Бокейхана – 8-701-325-66-66 (Сатпек Абдакаликов).

Контакты диспетчерских служб:

- единый call-центр «Сенім» – 109, @senim109.kz;

- акимат района Казыбек би – 41 -13 – 53, @qazybekbi_akim_apparaty;

- акимат района А. Бокейхана – 37-06-42, @a.bokeihan_akim_apparaty;

ТОО «Теплотранзит» – 56-17-79, @teplotranzitkaraganda.