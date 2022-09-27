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    Отопительный сезон в Караганде начнется с 30 сентября

    27 Сентября 2022, 14:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 30 сентября в Караганде начнется отопительный сезон. Самыми первыми, 28 сентября тепло получат в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дата начала отопительного сезона – 2022–2023 была определена на заседании специальной комиссии в городском акимате на основании Правил подготовки и проведения отопительного периода в Карагандинской области, утвержденных решением XII сессии областного маслихата, данных Карагандинского центра по гидрометеорологии и по согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

    Аким города Ермаганбет Булекпаев поручил 27 сентября приступить к реализации плана мероприятий предпусковых работ на ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, тепловых сетях и станциях, установить циркуляционный режим.

    Потребителей к центральному теплоснабжению подключат поэтапно. Подача тепла в жилые дома будет осуществляться по заявкам КСК, ОСИ и ПТ. Заявки с приложением копий актов готовности необходимо подать в канцелярию ТОО «Теплотранзит Караганда» по адресу: Пригородная, 9/2.

    Телефоны курирующих теплоснабжение заместителей акимов районов:

    - район им. Казыбек би – 8-777-077-70-06 (Мадияр Жагабайулы);

    - район им. Алихана Бокейхана – 8-701-325-66-66 (Сатпек Абдакаликов).

    Контакты диспетчерских служб:

    - единый call-центр «Сенім» – 109, @senim109.kz;

    - акимат района Казыбек би – 41 -13 – 53, @qazybekbi_akim_apparaty;

    - акимат района А. Бокейхана – 37-06-42, @a.bokeihan_akim_apparaty;

    ТОО «Теплотранзит» – 56-17-79, @teplotranzitkaraganda.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Отопительный сезон Караганда
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