Отопительный сезон в Атырау: тепло не получили более 200 многоэтажек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где официально отопительный сезон в многоквартирных домах начался 15 октября, тепло пока не пришло более чем в 200 домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в областном центре к теплу подключены 764 многоквартирных дома из 1019 имеющихся на балансе. Несмотря на то, что отопительный сезон в Атырау начинается 15 октября, подключение к теплу началось раньше - 10 октября. Хотя могли и раньше. Но для подключения дома к теплу необходимо письменное заявление КСК. Однако о желании подключить свои дома по каким-то причинам сообщили всего несколько городских КСК. В субботу наши сотрудники готовы были открыть краны подачи тепла, но вновь столкнулись с тем, что к этому не готовы КСК. Удалось подключить несколько домов в микрорайоне Нурсая 3,4, где представители КСК выделили своих людей для совместной работы. Поскольку только они знают, все ли жители дома, готовы ли принять тепло, не ведутся ли где работы по замене труб, радиаторов отопления. В воскресенье были подключены дома в микрорайоне Дома радио», - сообщил вице-президент АО «Атырауские теплосети» Алибек Темиргалиев.

Работы будут продолжены в понедельник. Температура ночью в Атырау опускается до плюс 2 градусов. Подключение тепла по согласованию с местными властями начинается, когда три дня температура держится на отметке плюс 8 градусов или ниже.



