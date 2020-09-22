Отопительный сезон стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с резким похолоданием по поручению акима столицы Алтая Кульгинова раньше срока стартовал отопительный сезон, передает МИА «Казинформ».

«В первую очередь к отоплению начали подключать социальные объекты: тепло уже получили почти 50% детских садов, 25% объектов здравоохранения, ведутся работы по подключению объектов образования, культуры. В том числе, проводятся работы по подключению к отоплению многоквартирных жилых комплексов. На объекты получены паспорта готовности, определены источники подключения к отоплению новых объектов», - сообщила пресс-служба городского акимата в Instagram.

Как отмечается, для жителей частного сектора уголь реализуют на 11 точках в разных частях города. На складах топлива имеется в достаточном объеме. Подробную информацию о ценах, видах и количестве угля в тупиках можно узнать по номеру горячей линии 109. Кроме того, продолжаются работы по газификации жилых массивов.

Ранее сообщалось о стопроцентной готовности соцобъектов столицы к отопительному сезону.



