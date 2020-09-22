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    Отопительный сезон стартовал в Нур-Султане

    22 Сентября 2020, 20:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с резким похолоданием по поручению акима столицы Алтая Кульгинова раньше срока стартовал отопительный сезон, передает МИА «Казинформ».

    «В первую очередь к отоплению начали подключать социальные объекты: тепло уже получили почти 50% детских садов, 25% объектов здравоохранения, ведутся работы по подключению объектов образования, культуры. В том числе, проводятся работы по подключению к отоплению многоквартирных жилых комплексов. На объекты получены паспорта готовности, определены источники подключения к отоплению новых объектов», - сообщила пресс-служба городского акимата в Instagram.

    Как отмечается, для жителей частного сектора уголь реализуют на 11 точках в разных частях города. На складах топлива имеется в достаточном объеме. Подробную информацию о ценах, видах и количестве угля в тупиках можно узнать по номеру горячей линии 109. Кроме того, продолжаются работы по газификации жилых массивов.

    Ранее сообщалось о стопроцентной готовности соцобъектов столицы к отопительному сезону.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЖКХ Нур Отан
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