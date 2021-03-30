Отопительный сезон продлили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - После неутешительных прогнозов синоптиков, местные власти решили продлить отопительный сезон до 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

«В связи с погодными условиями постановлением акима города в Шымкенте отопительный сезон продлили до 5 апреля», сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента Бекен Макулбаев .

Отопительный сезон в Шымкенте начался 15 октября. Продолжался он 143 дня и по приказу акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля. А после сдвинули еще на четыре дня.



