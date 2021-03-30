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    Отопительный сезон продлили в Шымкенте

    30 Марта 2021, 01:31

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - После неутешительных прогнозов синоптиков, местные власти решили продлить отопительный сезон до 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

    «В связи с погодными условиями постановлением акима города в Шымкенте отопительный сезон продлили до 5 апреля», сообщил заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента Бекен Макулбаев .

    Отопительный сезон в Шымкенте начался 15 октября. Продолжался он 143 дня и по приказу акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля. А после сдвинули еще на четыре дня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ЖКХ Шымкент
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