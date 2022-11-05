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    Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК

    5 Ноября 2022, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционная реформа позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления государственности Казахстана. Об этом заявил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии публичного подписания ряда законов, передает МИА «Казинформ».

    «Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы», – отметил Глава государства.

    По его мнению, принятые Парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

    Ранее Президент Казахстана публично подписал шесть законов.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Конституция Реформы Токаева Новый Казахстан
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