Отношения Туркменистана и Казахстана успешно развивались по широкому спектру направлений – Сердар Бердымухамедов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил на расширенном заседании делегаций в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите от имени делегации Туркменистана поблагодарить Президента РК за теплый прием, оказанное гостеприимство. Созданы прекрасные условия для совместной работы. В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Казахстаном. За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по очень широкому спектру направлений», - сказал Сердар Бердымухамедов.

Вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

Сегодня Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде.





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