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    Отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели всеобъемлющий характер – Президент РК

    10 Апреля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал оценку переговорам с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я высоко оцениваю результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили наш обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей. Мы в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран. Благодаря нашим общим усилиям, отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления.

    По словам Президента РК, активизировалось политическое и торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество.

    «Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, придадут дополнительный импульс нашему многогранному партнерству. Казахстан и Азербайджан на взаимовыгодной основе сотрудничают в торгово-экономической сфере», - добавил Глава государства.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров Президенты двух государств подписали ряд документов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Азербайджан Токаев Касым-Жомарт
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