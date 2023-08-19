Отношения Казахстана c ОБСЕ и строительство первой АЭС: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи об отношениях Казахстана и ОБСЕ, строительстве первой АЭС в Казахстане и укрепление военного сотрудничества с Оманом. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

EU reporter: Президент Токаев подтвердил приверженность Казахстана ОБСЕ

EU reporter сообщил о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве надежного государства-члена на встрече 11 августа с Буджаром Османи, министром иностранных дел Республики Северная Македония и председателем ОБСЕ-Офиса в Астане.

«Президент Токаев подчеркнул, что ОБСЕ незаменима, несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют внутри организации, подчеркнув необходимость сохранения ее потенциала», — говорится в статье.

По словам Токаева, жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной площадкой для диалога в преддверии 50-летия Хельсинкского Заключительного акта в 2025 году, соглашения, подписанного 35 странами, завершившими Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое прошло в Хельсинки, Финляндия.

Фото: eureporter.co

«Наше прочное партнерство с ОБСЕ основано на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года», — процитировали лидера Казахстана EU reporter.

Говоря о перспективах укрепления отношений между двумя странами, Президент Казахстана отметил, что Северная Македония является очень важным партнером Казахстана в Европе, в расширении сотрудничества достигнуты весьма весомые результаты. Токаев также сообщил, что Казахстан решил открыть свое посольство в столице Северной Македонии Скопье. Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию отношений с Казахстаном и Центральной Азией, указав на ключевую роль страны как в региональном, так и в межрегиональном сотрудничестве.

24.kg: Первую в Казахстане АЭС могут построить в 250 километрах от Бишкека

24.kg сообщили о том, что по итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.

Фото: shutterstock.com

«Отмечается, что для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. Поэтому составлен «шорт-лист» состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий: китайская компания CNNC с реактором HPR-1000; корейская KHNP c реактором APR-1400; российская «Росатом» c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000 и французская EDF с реактором EPR-1200», — говорится в статье.

Результаты исследований были рассмотрены и одобрены на заседании межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года в Казахстане. В ноябре 2022-го на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района. Сейчас по вопросу идут публичные обсуждения, а на этапе экологической оценки проекта пройдут и общественные слушания.

Middle East Monitor: Оман и Казахстан укрепляют военное сотрудничество

Middle East Monitor сообщил о том, что Султанат Оман и Казахстан обсудили пути развития совместного военного сотрудничества в ходе официального визита военной делегации в Астану во главе с бригадным генералом Хамидом ибн Абдуллой Аль-Балуши, который является помощником начальника штаба Вооруженных сил султана по операциям и планированию.

Фото: Пресс-служба Минобороны РК

В ходе визита оманская военная делегация встретилась с офицерами Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, в том числе со своим казахстанским коллегой полковником Дауреном Манапом.

Развитие происходит по мере того, как Мускат, столица Омана стремится развивать более тесные связи с республикой Центральной Азии. В феврале заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Султанат, где он встретился с оманскими коллегами для укрепления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Визит Тлеуберди стал первым за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Trend.az: Казахстан импортирует огромное количество бензина из России

Азербайджанский Trend.az сообщил о том, что Казахстан планирует импортировать из России 40 тысяч тонн бензина АИ-95, чтобы решить проблемы с нехваткой топлива.

«По словам вице-министра энергетики Ерлана Аккенженова, на текущий год планируется импортировать 40 тысяч тонн бензина марки 95. Соответствующие контракты уже подписаны, а импорт должен состояться в августе. Первая поставка составит около 19 000 тонн, что будет временной мерой на несколько месяцев. Производство бензина 95 на Шымкентском НПЗ начнется в сентябре», — говорится в статье.

Аккежанов пояснил, что после ремонта на Шымкентском НПЗ будет произведено всего 92 литра бензина, а снабжение южных регионов будут осуществлять Атырауский НПЗ и Павлодарская нефтехимическая компания. По его словам, запас бензина 95 составляет 19 дней, но в силу географических особенностей поставки с запада на юг Казахстана занимают некоторое время.

Вице-министр также пояснил, что задержки поставок связаны с пиковым сезоном потребления бензина и особенно наблюдаются в выходные дни из-за бездействия нефтебаз. Это также связано с тем, что в выходные дни нефтебазы не работают, что не позволяет заправлять бензовозы и доставлять топливо на заправки. Все это вызвано отсутствием у нефтебаз возможности оформления сопроводительных накладных на топливо.

По данным вице-министра, в настоящее время баланс между производством и потреблением 95-процентного бензина в стране сопоставим, отечественные НПЗ производят примерно столько же, сколько потребляется — около 80 тысяч тонн.

Кроме того, в сентябре дефицита бензина не ожидается, заверил он.

VNE Express: Президент Казахстана посетит Вьетнам впервые за 12 лет

Вьетнамский портал VNE Express сообщил о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Вьетнам с 20 по 22 августа, что станет первым официальным визитом президента Казахстана во Вьетнам за 12 лет.

«Токаев вступил в должность в 2019 году и первоначально планировал посетить Вьетнам в июне, но его поездку пришлось отложить из-за лесных пожаров в казахстанской области Абай, заявила на пресс-конференции в четверг пресс-секретарь МИД Вьетнама Фам Тху Ханг», — говорится в статье.

Вьетнам и Казахстан установили дипломатические отношения 29 июня 1992 года. С момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в 2016 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Казахстаном увеличивался примерно на 28% ежегодно, при этом показатель достиг $600 млн в 2022 году. Две страны теперь стремятся к тому, чтобы торговый оборот достиг $1,5 млрд к 2030 году. У Казахстана есть пять проектов ПИИ во Вьетнаме с общим уставным капиталом $500 000, ориентированных на науку, технологии, телекоммуникации и розничную торговлю. Ежегодно из Казахстана во Вьетнам приезжает около 10 000 посетителей.

Belta: Казахстан заинтересован в белорусском опыте создания единого органа судебной экспертизы

Белорусский Belta сообщил о том, что Казахстан заинтересован в белорусском опыте создания единого экспертного органа – Государственного комитета судебных экспертиз. Страны подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере судебной экспертизы

«Было интересно услышать и оценить опыт создания единого органа судебной экспертизы, не имеющего аналогов в СНГ. Интересно изучить положительные стороны этого решения», — процитировало Министра Юстиции Казахстана Азамата Ескараева Belta.

Фото: pixabay

В ходе визита в Беларусь делегация Казахстана договорилась с Минюстом о развитии сотрудничества в правовых вопросах и подписала меморандум о совершенствовании правовой базы взаимодействия министерств. На круглом столе казахстанским коллегам был представлен белорусский опыт конституционной реформы, развития системы правосудия Беларуси, в том числе организации системы органов исполнительной власти.

Caspian news: Казахстан и Азербайджан продвигают планы по развитию среднего коридора

Caspian news опубликовали статью о том, что Казахстан представил Азербайджану обновленную дорожную карту развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, который направлен на содействие торговле и стимулирование экономического роста в регионе. В понедельник министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, возглавлявший большую делегацию Казахстана, встретился в Баку с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым, чтобы обсудить проект дорожной карты.

Фото: caspiannews.com

«Учитываются рекомендации по комплексному развитию перевозок, отраженные в аналитическом отчете ЕБРР о транспортной связности Европы и Центральной Азии», — отметили в министерстве индустрии Казахстана, сообщает Caspian news.

Дорожная карта является результатом июньской встречи лидеров Казахстана и Азербайджана, которые поручили своим командам создать документ, в котором излагаются их совместные планы.