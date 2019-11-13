Отношения Европейского союза с Казахстаном при Президенте Токаеве обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В столице Бельгии представители дипломатического корпуса, депутаты и эксперты обсудили отношения между Казахстаном и Европейским союзом после избрания Президентом Касым-Жомарта Токаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду на площадке информационно-аналитического портала EurActiv состоялся семинар «Новое руководство Казахстана: каково влияние на отношения между ЕС и Казахстаном».

В ходе своего выступления заместитель министра иностранных дел Роман Василенко отметил, что инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева включали «процесс трансформации, в ходе которого проведен ряд социальных и экономических реформ».

Он напомнил участникам семинара, что Президент Казахстана сделал однозначное заявление: «Успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны».

Заместитель главы внешнеполитического ведомства использовал возможность выступления на семинаре, чтобы ознакомить европейскую аудиторию с первыми итогами деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту Президента нашей страны.

Р. Василенко заострил внимание на инициативе Главы государства о создании Национального совета общественного доверия, целью которого является выработка предложений и рекомендаций на основе широкого обсуждения с представителями общественности.

«Создание этого института происходит в то время, когда мир становится свидетелем протестов практически на всех континентах. Мы знаем, что многие из наших проблем не являются уникальными для Казахстана, но мы по-прежнему полны решимости выслушать их и стремимся сделать все возможное для улучшения жизни наших людей», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

«Нам ясно, что мы делаем социальные изменения в тандеме с мерами по дальнейшему укреплению нашей экономики. Мне приятно сказать, что 2019 год был очень успешным в этом отношении», - добавил он, ознакомив аудиторию с некоторыми макроэкономическими показателями развития Республики Казахстан.

К слову, в опубликованном Всемирным банком индексе легкости ведения бизнеса Казахстан улучшил свое положение, заняв 25-е место из 190 государств. В нем наша страна выглядит предпочтительнее даже, чем основные экономики, такие как Франция, Испания и Япония, а также Россия, Китай и Индия.

Помимо прочего, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз нашей экономики со «стабильного» до «позитивного». Ожидается, что реальный рост ВВП в Казахстане будет оставаться устойчивым на уровне около 4%, тогда как присутствие неуглеводородного сектора экономики увеличится.

Говоря про «постоянно расширяющиеся» отношения Казахстана с Европейским союзом, заместитель министра иностранных дел проинформировал участников семинара, что процесс ратификации подписанного в 2015 году Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС) завершен всеми странами-участницами Европейского союза.

«Теперь мы ожидаем скорейшего принятия соответствующего решения Советом ЕС. Это будет означать завершение внутренних процедур и вступление Соглашения в силу, что откроет новую главу в продуктивном сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном», - пояснил казахстанский дипломат.

В свою очередь координатор по Центральной Азии и России генерального директората по торговле Жоселин Гиттон сообщил об убежденности Брюсселя в том, что торгово-инвестиционное сотрудничество с Европейским союзом поможет Казахстану войти в 30-ку наиболее развитых стран мира в 10-тилетней перспективе.

Как оказалось, Казахстан – самый крупный торговый партнер Европейского союза в Центральной Азии: порядка 85% торговли между ЕС и регионом приходится на РК.

Впрочем, координатор по Центральной Азии и России генерального директората по торговле считает, что нашей стране необходимо еще больше работать над извлечением выгоды от своего географического расположения, учитывая растущие объемы торговли между Евросоюзом и Китаем.

«Ключевой задачей в этом для Казахстана является то, что страна должна стать не просто транзитным коридором, а местом трансформации добавленной стоимости», - подчеркнул Ж. Гиттон, добавив, что наша страна «получит выгоду в любом случае».

Подытоживая сказанное, он поделился, что Европейская комиссия видит «значительный прогресс» в отношениях с Нур-Султаном за последние месяцы и рассчитывает на углубление сотрудничества.

Со своей стороны, заместитель руководителя управления по Центральной Азии Европейской внешнеполитической службы Филипп ван Амерсфорт говорил об огромном потенциале сотрудничества с нашей страной, базирующийся на СРПС, новой Стратегии ЕС по Центральной Азии и Стратегии блока по расширению взаимодействия Европы и Азии.

«Идет переходный процесс, который дает Казахстану возможность провести системные реформы, чтобы создать новую модель экономического роста и стать более богатым государством, а также осуществить политические преобразования. Мы приветствуем заявления, которые сделал Президент Казахстана», - сказал Ф. Амерсфорт, в целом согласились с тезисами выступления Р. Василенко.

Заместитель руководителя делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии, депутат ЕП Андрис Америкс, который также выступил на семинаре, считает, что «Казахстан является одним из ключевых игроков в Центральной Азии с политической и экономической точек зрения, и в плане региональной безопасности».

Спикер, высоко оценив инициативы Президента Казахстана, заявленные в Послании от 2 сентября, подчеркнул, что на своем посту постарается внести свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества с Казахстаном во всех областях.

Отметим, на ЕС приходится почти половина внешней торговли Казахстана, и блок остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером нашей страны. За 9 месяцев текущего года товарооборот составил 23,8 млрд долларов. В первой половине 2019 года объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных из ЕС в РК, достиг 5,4 млрд долларов.