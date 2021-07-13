Отметить Курбан айт в узком семейном кругу призывают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев обратился к казахстанцам в канун празднования Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курбан айт, безусловно, имеет огромное значение для многих граждан нашей страны, и мы с глубоким уважением относимся к духовным и религиозным чувствам верующих. Однако пандемия представляет угрозу здоровью населения. На данный момент, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, согласно постановлению главного государственного санитарного врача ограничены празднования всех общественных мероприятий. Мы должны понимать, что в сложившейся ситуации на первый план выходит безопасность и здоровье наших граждан», - сказал Ержан Байтанаев.

«В этой связи, просим всех соотечественников отнестись с пониманием, и в канун Курбан айт мейрамы рекомендуем проводить празднования в узком семейном кругу, минимизировать все контакты, не организовывать и не посещать массовые мероприятия, а также места скопления людей», - обратился официальный представитель ведомства.

Вместе с тем, в Комитете сообщили, что во всех регионах республики выявлен индийский штамм коронавируса, который на 60 процентов заразнее и опаснее обычного штамма и может привести к тяжелым осложнениям.

Он напомнил, что уже второй год казахстанцы могут совершить обряд жертвоприношения в онлайн-формате.

Заявку можно оставить на сайте qurban2021.kz . В связи с эпидемиологической ситуацией, жертвенное мясо полностью распределяется среди нуждающихся.

«Также призываем строго соблюдать карантинные требования, носить маски, сохранять социальную дистанцию, часто обрабатывать руки, не посещать места массового скопления людей», - отметил Ержан Байтанаев.

В этом году Курбан айт выпадает на 20 июля.







