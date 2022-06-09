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    Отметить 90-летие Шерхана Муртазы на высоком уровне предлагают депутаты

    9 Июня 2022, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На высоком организационном уровне отметить 90-летний юбилей со дня рождения выдающегося деятеля, корифея казахской литературы Шерхана Муртазы предложил сенатор Абдали Нуралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чтобы достойно отпраздновать юбилей выдающейся личности, сенатор предложил организовать съёмки документального фильма, повествующего о жизни и творчестве народного писателя. Кроме того, депутат предложил провести международную научно-практическую конференцию, познавательно-воспитательные мероприятия, присвоить его имя улицам в городах Нур-Султан и Алматы, а также одной из вновь построенных столичных школ.

    «Шерхан Муртаза всю свою жизнь посвятил развитию национальной культуры и литературы, оставив потомкам богатое духовное наследие. Будучи депутатом Парламента, он написал множество статей, в которых поднимал важнейшие проблемы современности, общественной жизни, проблемы страны, земли, языка. Популяризация творчества писателя положительно отразится на духовно-нравственном развитии молодёжи, а также поспособствует становлению их личности», - отметил Абдали Нуралиев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Сената.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура История Казахстана
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