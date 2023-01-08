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    Отменят ли занятия в школах Актюбинской области, рассказали в акимате

    8 Января 2023, 18:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области наступили морозы, температура воздуха понизилась до -27 градусов. При каких температурах отменяются занятия в школе, ответили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно с завтрашнего дня школьники выходят на занятия после школьных каникул. Однако в связи с морозами классных руководителей предупреждают о возможной отмене занятий.

    «При температуре воздуха -25 градусов и ниже, скорости ветра 2 метра в секунду и более отменяются занятия для школьников 1-4 классов. При температуре -27 градусов и ниже, скорости ветра 2 метра в секунду и более отменяются занятия для учеников 1-9 классов. Отмена занятий для учеников 1-11 классов проводится при температуре -30 градусов и ниже, скорости ветра 2 метра в секунду и более. При скорости ветра не более 2 метров в секунду предельная температура увеличивается на -5°С. Такое информационное сообщение рассылается классным руководителям», - сообщили в пресс-службе акимата области.

    Согласно прогнозу погоды, сильные морозы продержатся в Актобе несколько дней. Температура -24-26 градуса днем и -23-36 градусов ночью продержится в Актобе до четверга. В четверг ожидается потепление - то есть температура составит -19 днем, -28 ночью.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование
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