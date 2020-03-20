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    Отменят ли временную регистрацию на период карантина в Казахстане

    20 Марта 2020, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Может ли МВД РК на период карантина продлить сроки действия документов и отменить временную регистрацию, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока что такие решения не предполагаются. Центры обслуживания населения на период карантина продолжают работать, конечно, в ограниченном режиме, но продление сроков через ЦОНы вполне возможно», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на соответствующий вопрос.

    Министр добавил, что многие действия можно совершать через портал электронного Правительства.

    «Мы вчера как раз на госкомиссии этот вопрос обсуждали, все условия для работы и получения этих услуг онлайн обеспечены», - заключил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст МВД РК Коронавирус в РК
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