Отменят ли сдачу психометрического экзамена для абитуриентов, поступающих в медвузы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уберут ли необходимость сдачи психометрического экзамена для абитуриентов, поступающих медицинские вузы, сообщила заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процедура сдачи психометрических экзаменов по медицинским специальностям регламентируется приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 600» об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования», - отметила Тамара Дуйсенова.

Министр пояснила, что основная цель психометрического экзамена - оценка аналитических способностей и способностей быстро реагировать и решать проблемы.

«Сегодня, согласно академической политике университетов, абитуриенты по своему усмотрению имеют возможность сдавать этот экзамен в онлайн- или офлайн-формате. Считаем целесообразным проведение психометрического обследования с целью оценки морально-этических и индивидуально-психологических качеств личности абитуриента как будущего медицинского работника», - подчеркнула глава МТСЗН.