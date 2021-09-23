Отмены выговора через суд добился врач-хирург в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда рассказали о рассмотренных за неделю делах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, за неделю были назначены 53 дела и материал. Рассматривались трудовые, договорные споры, об определении места жительства детей, споры в наследственных отношениях, о возмещении ущерба, в сфере государственных закупок, об оспаривании действий и решений государственных органов, частных судебных исполнителей, корпоративные, страховые, налоговые споры, о признании сделок недействительными.

Одно из дел касалось проживания двух девочек в возрасте 6 и 8 лет с матерью. Дети сейчас живут с отцом. Женщине в иске отказали. Основанием стал ее диагноз «Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости». Она состоит на учете, положительной динамики избавления от зависимости нет, высокий риск очередного срыва есть. После прохождения лечения продолжает употреблять спиртные напитки. Коллегия оставили решение суда без изменения, жалобу матери - без удовлетворения. Дети смогут проживать с ней только после полного избавления от алкогольной зависимости.

Другое дело касалось восстановления прав врача-хирурга, заместителя руководителя медицинского учреждения, который получил выговор и строгий выговор от работодателя. Выговор – за формальную организацию работы ВКК, выдачу листков нетрудоспособности задним числом, несвоевременное списание реагентов, отсутствие журналов для их списания, нерентабельное использование имеющегося оборудования. Строгий выговор - за проявленную неискренность в период проведения служебного расследования, пребывание на рабочем месте в нерабочее время без разрешения руководства с посторонними лицами.

«Работодатель в результате служебного расследования не выявил, кому были выданы справки нетрудоспособности задним числом, перечень, номера, даты сомнительных и недостоверных справок. Заявки работника на получение журналов списания реагентов не исполнены самим работодателем. Печать ВКК находилась в свободном доступе. Вопрос списания реагентов и нерентабельного использования имеющегося оборудования был поднят работником на комиссионном разборе, но не был разрешен. Что касается строгого выговора, то ответчик привлек истца к дисциплинарной ответственности за проявленную неискренность в период проведения служебного расследования, но актами работодателя такого вида должностной обязанности не установлено. Нарушен порядок привлечения, не выяснено мнение вышестоящего отраслевого профсоюза. Все это послужило основанием для отмены выговора и строгого выговора», - рассказали в пресс-службе.

Другое дело касалось иска уполномоченного органа к предпринимателю. По решению суда ТОО в доход государства должно выплатить более 5,4 млн тенге субсидий, полученных на удешевление стоимости производства яиц.

Согласно правилам субсидирования и действующему законодательству, основанием для иска стало неполное исполнение предприятием обязательств в рамках поданной заявки на получение субсидий. Фактический объем произведенных яиц ниже, чем это было указано в заявке. Решение суда коллегия оставила без изменения, апелляционную жалобу предпринимателя – без удовлетворения.