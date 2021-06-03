Отмену сервиса бронирования очереди в ЦОНах рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рассматривается отмена сервиса бронирования очереди в Центрах обслуживания населения. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы по бронированию сказать, что мы хотим перейти на формат Ashyq. То есть в ЦОНах бронирование предлагаем отменить. Потому что люди, в принципе, приходя в ЦОНы должны быть обслужены. Если у него нет риска распространения КВИ, то в принципе, мы его должны обслуживать. Мы хотим от брони отказаться. Потому что есть люди, которые получают услуги за пять минут, есть, которые за 15 минут. Очень тяжело время зафиксировать», - рассказал Багдат Мусин в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что любое ограничение рождает коррупционные риски.

«Мы предлагаем и в целом сейчас уже правительством пилотно поддержано в нескольких регионах страны, чтобы отойти от брони, чтобы тот, кто заходит от Ashyq, смог спокойно заходить в ЦОН», - добавил министр.

При этом Багдат Мусин ответил, что введение в ЦОНах системы Ashyq зависит от решения санврача.

«Мы предложение внесли в МВК, если они поддержат. Бронь на совсем не убираем. Мы возможность брони оставляем, но в целом можно будет ходить без брони, эта возможность будет предоставлена после решения МВК», - проинформировал министр.

Ранее Багдат Мусин отметил, что на следующей неделе вакцинированные от коронавируса граждане получат «зеленый» статус в Ashyq.