Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал отмену рейсов поезда «Тальго» по нескольким направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что поезд «Тальго» по нашим требованиям должен проводить дополнительный технический осмотр. Кроме того, он требует более детального осмотра, так как он ездит с другим скоростным режимом. И мы сказали, если из-за погодных условий или в силу каких-то технических задержек, вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который «Тальго» должен делать, если у вас идут задержки там, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию. Думаю, это вопрос буквально нескольких дней, технический осмотр потому что достаточно быстро проводится, если все нормально будет, вернут обратно», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената.

Как сообщали ранее в «КТЖ», национальный перевозчик отменяет курсирование пассажирского поезда Тальго 105 сообщением «Алматы-2 - Петропавловск» по следующим датам:

отправлением 8, 10, 12, 14 декабря из Алматы,

прибытием/отправлением 9, 11, 13, 15 декабря из Петропавловска.

Пассажирам пообещали произвести полный возврат стоимости билета.

Кроме того, АО «Пассажирские перевозки» отменяет на 1 рейс курсирование пассажирского поезда вагонами Тальго 86/85 сообщением «Астана - Шымкент» отправлением из Астаны 8 декабря, из Шымкента 9 декабря.

Вместо отмененного поезда назначается разовый поезд 511/512 из стандартных вагонов.

«Пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда», - добавили в компании.



