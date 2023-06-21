Отменить трехсменное обучение в школах к 2025 году планируют в СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году будет сдано 3 школы на 1 020 учеников. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальной сфере приоритетными остаются получение образования и охрана здоровья наших граждан. Мы обязаны максимально сократить разрыв между городской и сельской школами, создать условия для получения нашими детьми достойного уровня образования. Они уже показывают неплохие результаты. Стали вторыми в стране по итогам международного исследования ПИРЛС – мониторинговое исследование качества чтения и понимания текста. По результатам ЕНТ наши выпускники вошли в тройку лидеров по числу преодолевших пороговый уровень», – сказал Айдарбек Сапаров.

По его словам, в этом году из областного бюджета на сферу образования выделено 149,9 миллиарда тенге. Из них 4,3 миллиарда тенге на капитальный ремонт 49 объектов образования, 2,8 миллиарда тенге на укрепление материально-технической базы учебных заведений. С 1 сентября ученики начальных классов всех школ будут обеспечены бесплатным питанием. На эти цели выделено 2,5 миллиарда тенге. Особое внимание уделяется безопасности детей. В новом учебном году на специализированную охрану и турникеты выделено 540 миллионов тенге.

Аким также сообщил, что до 2025 года в СКО планируется построить 7 школ, в том числе в рамках проекта «Комфортная школа» 4 школы на 2 700 учеников. Это даст возможность полностью отменить трехсменное обучение. В текущем году будет сдано 3 школы на 1 020 учеников.

Айдарбек Сапаров отметил, что впервые за последние 7 лет, в Петропавловске запланировано строительство 2 детских садов на 420 мест, за счет средств местного бюджета. Это даст возможность довести охват детей дошкольным воспитанием и образованием до 95%. На эти цели требуется 4 миллиарда тенге.