Отменить НДС перевозчикам при заправке транзитных воздушных судов предлагают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в Казахстане намерены применять нулевой тариф для пассажирских перевозчиков при оказании услуг магистральной железнодорожной сети и в сфере авиации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа», - сказал Алибек Куантыров, представляя поправки в налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса.

Министр также отметил, что в сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов.

«Предлагается расширение применения нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов. Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей годом выпуска до 7 лет», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что импортируемый сахар хотят освободить от НДС в Казахстане.

Фото: primeminister.kz



