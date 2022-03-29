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    Отменить дифференцированные тарифы на электроэнергию предлагают в Казахстане

    29 Марта 2022, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимые меры для развития конкуренции на рынках оптовой и розничной реализации электрической энергии обозначил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальным проектом по развитию предпринимательства предусмотрен переход к 2025 году на централизованные торги в объеме до 30%. Это обеспечит появление новых снабжающих организаций и взаимное проникновение вертикально-интегрированных компаний на региональные рынки за счет доступа к ресурсам станций. Другой вопрос. Политика сдерживания тарифов привела к увеличению их дифференциации. Основную социальную нагрузку регулятор переложил на малый и средний бизнес, так как крупный работает напрямую. Большие затраты несет и бюджет через тарифы для бюджетных организаций. Отмена дифференциации тарифов является не только обязательным условием для конкуренции между снабжающими компаниями, но и повышения уровня поддержки социально-уязвимых категорий населения, ее адресности», - сказал Рустам Ахметов.

    По его словам, необходимы меры по демонополизации рынка. Это увеличение объемов централизованных торгов с поэтапным снижением объемов регулируемого рынка. Отмена дифференциации тарифов с увеличением размеров адресной социальной помощи за счет снижения нагрузки на бюджет.

    «Также важно реализовать комплекс мероприятий по созданию механизма смены поставщиков электрической энергии с развитием сетевых платформ, обеспечивающих сравнение цен и заключение договоров. Раздельная реализация государственной доли в генерации, составляющей сейчас 48%, для привлечения инвестиций и повышения конкуренции между сбытовыми компаниями за источники энергии», - добавил Рустам Ахметов.

    Было отмечено, что требуется создание сервисной модели доступа к услугам передачи электрической энергии, исключающей возможности вертикально-интегрированных компаний по ограничению доступа на розничные региональные рынки.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Другие государственные органы Цены и тарифы
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