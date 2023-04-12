Отменить АСП предложила депутат Танашева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Гаухар Танашева обратилась к заместителю Премьер-Министра РК Алтаю Кульгинову с депзапросом, касающимся социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными направлениями государственной политики в социальной сфере являются поддержка многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполных семьях и матерей, воспитывающих детей с особенностями развития. Фракция Народной партии Казахстана считает, что без дальнейшего улучшения качества жизни и повышения уровня поддержки таких семей, мы столкнемся с негативными последствиями в виде снижения рождаемости, увеличения количества разводов среди супружеских пар, нехватки трудовых ресурсов в будущем, нарастания социальной напряженности в обществе, роста бедности, увеличения разрыва между обеспеченными и социально – уязвимыми слоями населения в Казахстане», - сказала Гаухар Танашева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, большинство многодетных семей проживают в арендуемых помещениях, часто неприспособленных к нормальным условиям жизни, если есть возможность оформления ипотеки, то как правило это однокомнатные квартиры эконом класса, с низким качеством строительства, отсутствует практика выдачи бесплатного жилья, нет доступных условий выдачи ипотечного кредита, большой обязательный первоначальный взнос, высокие процентные ставки для семей до трёх детей.

«Фракция Народной партии Казахстана, считает, что адресную социальную помощь (АСП) необходимо отменить, так как процесс его получения проходит в усложненной и зачастую унизительной форме. Чтобы претендовать на АСП, многодетным неработающим мамам необходимо пройти сотни испытаний и, как правило, они опускают руки от бюрократизма и волокиты государственных органов. Лучшим решением является отмена АСП, при этом необходимо повысить размеры детского пособия. Лучше платить единое пособие каждому ребёнку в нужном реальном объёме, достаточном для его содержания», - подчеркнула депутат.

Например, пособие на 4 детей будет составлять 280 000 тенге, для 2 детей в семье 140 000 тенге, на данный момент размер пособия на 4 детей составляет 55 340 тенге, на каждого ребенка выходит 13 826 тенге в месяц.

«Это неразумно маленькая сумма социальной поддержки. С учетом постоянного роста инфляции, экономически нестабильной ситуации, отсутствия жилья, постоянной работы у данной категории населения, предлагаем рассмотреть государственное пособие из расчета одной минимальной заработной платы на одного ребенка в размере 70 тысяч тенге. На сегодняшний день политика формирования пособий для социально-уязвимых слоев населения (многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполных семьях и матерей, воспитывающих детей с особенностями развития) не удовлетворяет потребностям и ожиданиям данной категории населения страны в целом. Просим предоставить полную информацию о ходе проводимых реформ государственными органами, а также рассмотреть методику расчета АСП и единых детских пособий до 18 лет», - добавила Г. Танашева.



