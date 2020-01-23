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Отменены занятия для учеников второй смены Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

23 Января 2020 12:07
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Отменены занятия для учеников второй смены Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учеников второй сменыы в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном, отменены занятия в школьных учреждениях второй смены в городе Степногорск - с 0 по 11 классы, Астраханском - с 0 по 11 классы, Аршалынском - с 0 по 11 классы, Целиноградском - с 0 по 11 классы, Коргалжынском - с 0 по 11 классы, Аккольсом - с 0 по 11 классы, Шортандинском - с 0 по 11 классы, Ерейментауском - с 0 по 11 классы, Егиндыкольском - с 0 по 11 классы, Биржан сал - с 0 по 11 классы, Бурабайском - с 0 по 11 классы, Сандыктауском районах - с 0 по 11 классы.

В городе Семее ВКО из-за сильного ветра отменяются занятия учащихся с 1-9 классы второй смены. В селе Канайка Уланского района отменяются занятия учащихся с 1-11 классы второй смены.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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Гульмира Байзакова

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