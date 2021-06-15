Отменены вступительные экзамены в большинстве колледжей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены вступительные экзамены в большинстве колледжей столицы. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления образования города Нур-Султан Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для увеличения доступности технического и профессионального образования Министерством разработан новый механизм размещения государственного образовательного заказа по принципу «деньги за студентом». Если раньше прием в колледжи проводился уже на утвержденные места по гособразовательному заказу, то по новому механизму абитуриенты сами будут выбирать колледжи и специальности. То есть, гособразовательный заказ размещается по итогам фактического приема в колледжи по выбору абитуриентов», – сказала Р. Имангазинова.

По ее словам, новый механизм обеспечит прозрачность определения гособразовательного заказа и приема абитуриентов в колледжи.

Кроме того, Р. Имангазинова сообщила, что в этом году всем выпускникам будет предоставлена возможность пройти профессиональную диагностику через информационную систему. В итоге, абитуриенты получат рекомендации на обучение по той или иной специальности, ознакомятся с картами рекомендуемых профессий. Прием в организации ТиПО начинается с 25 июня. Документы принимаются двумя путями: через веб-портал «Электронного правительства» либо при обращении непосредственно в колледжи совершеннолетними лично, несовершеннолетними – в присутствии законных представителей. Абитуриенты имеют возможность подать документы на специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата, выбрав, при этом, до 4 учебных заведений и до 4 специальностей и квалификаций. Это позволит абитуриентам расширить свои возможности на получение места по гособразовательному заказу.

«В этом году отменяются вступительные экзамены, а конкурс будет проводиться в автоматизированном режиме через информационную систему по среднему конкурсному баллу. Исключение составляют поступающие по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры, которые сдают специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование», – рассказала Р. Имангазинова.

Замруководителя Управления также пояснила, что абитуриенты, которые подадут документы непосредственно в колледжи по таким специальностям, как повар, няня, швея, сварщик, сантехник и другие, либо в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек», не могут воспользоваться информационной системой, так как зачисление на рабочие специальности будет проходить вне конкурса, через собеседование в колледже.

Как отметила Р. Имангазинова, при поступлении в организации ТиПО предусмотрены квоты по 9 категориям: инвалиды первой и второй групп; дети-инвалиды и воспитывающие их семьи; сельская молодежь; определяющая социально-экономическое развитие села; дети-сироты; дети из многодетных семей, малообеспеченных и неполных семей; категории «кандас». Все квоты должны быть подтверждены документами, удостоверяющими статус абитуриента. Для выпускников 9-х классов ранжирование по специальностям и колледжам будет проводиться до 23 августа, для выпускников 11-х классов - до 25 августа. По итогам конкурса список поступивших по специальностям и колледжам будет опубликован на официальных интернет-ресурсах Управления, а также через информационную систему.

С 25 июня в колледжах будут работать приемные комиссии, в которые абитуриенты могут обратиться по возникшим вопросам. Также вопросы можно задавать через виртуальные приемные комиссии, контактные телефоны можно найти на страницах колледжей в социальных сетях, адреса и контакты колледжей – на официальном сайте Управления образования.

Ранее сообщалось, что по столице на 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 15 направлениям и 49 специальностям на 4 752 места.