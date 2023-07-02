Отменен приговор Кайрату Боранбаеву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта текущего года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговор районного суда 2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года в отношении Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы, Боранбаева Кайрата Советаевича, Наханова Романа Балхашевича отменить. Настоящее уголовное дело рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней. Апелляционные жалобы осужденных и их защитников удовлетворить частично», - говорится в постановлении Судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 29 июня.

Постановление вступило в законную силу с момента оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Отмена приговора связана с отсутствием исходных данных о цене газа, предложенного АО «Казтрансгаз» со стороны России.

По данным документа, по делу имеется несколько вариантов Протокола совещания между «Газпромом» и «КазМунайГаз» от 12 июля 2019 года. В копии имеется пункт 18 о дополнительной поставке российского природного газа в Казахстан по цене 145 долларов США за тысячу кубометров. В исследованном в суде подлиннике Протокола совещания с 17-ю пунктами нет этого пункта. Источники этих документов не установлены. В приговоре не отражено, каким образом получена копия протокола с 18 пунктами, где находится подлинник, почему указанный протокол не направлен на исполнение, по какой причине этот пункт не включен в окончательный вариант решения.

«Таким образом, приговор суда постановлен с нарушениями уголовно-процессуального закона, выводы суда о виновности основаны на предположениях, при отсутствии подлинников документов за основу взяты копии, достоверность и подлинность которых вызывает сомнения, использованы недопустимые доказательства, и доказательства, которые не проанализированы, не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими объективными доказательствами», - говорится в постановлении.

При таких обстоятельствах, как отмечается в документе, приговор суда подлежит отмене, а уголовное дело подлежит рассмотрению судом апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции в коллегиальном составе.

Ранее вынесенный приговор был основан на предположении о том, что существовал Протокол совещания между ООО «Газпром» и АО «КазМунайГаз», где пунктом 18 якобы была определена цена продажи в 145 долларов США за тысячу кубометров газа. Хотя согласно сделке АО «Казтрансгаз» купило у ТОО «Азия-газ Чунджа» газ по цене от 167,32 до 176,98 долларов США за тысячу кубических метров газа. Разница в цене вменялась, как хищение, путем завышения цены газа.

Согласно постановлению, Кайрат Боранбаев и Роман Наханов остаются под стражей, а домашний арест Тайыра Жанұзақ изменен на содержание под стражей, он взят под стражу в зале суда немедленно.

Внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении Кайрата Боранбаева государственных наград – орденов «Құрмет», «Еңбек үшін», «Парасат», «Барыс» III степени.

Гражданский иск АО «НК«QazagGaz» о взыскании с Кайрата Боранбаева и Романа Наханова в сумме 14,6 млрд тенге оставлен без рассмотрения.

Также отменены аресты на некоторое имущество осужденных: на квартиру в Астане Тайыра Жанұзақ, квартиру и частный дом в Алматы Кайрата Боранбаева, две квартиры в Алматы и машина «Land Rover Range Rover L405» Романа Наханова.

У Кайрата Боранбаева Конфисковано помещение и земельный участок в Алматы, денежные средства в размере 1,3 млрд тенге, 2,9 млрд тенге. У Романа Наханова три квартиры в Астане и денежные средства в сумме 434 млн тенге, с возвратом оставшейся части по принадлежности его родственникам.

Другие аресты на имущество Кайрата Боранбаева сохранены.