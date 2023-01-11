Отмена закона о Первом Президенте: в специальную комиссию войдут депутаты Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе избрали депутатов в состав совместной комиссии палат Парламента РК по проекту Конституционного закона о признании утратившим силу Конституционного закона РК о Первом Президенте РК – Елбасы, передает МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса рассмотрели вопрос об избрании депутатов Мажилиса в состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона «О признании утратившим силу Конституционного закона «О Первом Президенте – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты путем голосования в комиссию избрали мажилисменов Серика Ерубаева, Берика Бекжанова и Ерлана Смайлова. Содокладчиком от палаты определили председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова.

Как сообщалось ранее, Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.



