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    Отмена закона о Первом Президенте: в специальную комиссию войдут депутаты Мажилиса

    11 Января 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе избрали депутатов в состав совместной комиссии палат Парламента РК по проекту Конституционного закона о признании утратившим силу Конституционного закона РК о Первом Президенте РК – Елбасы, передает МИА «Казинформ».

    На пленарном заседании Мажилиса рассмотрели вопрос об избрании депутатов Мажилиса в состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона «О признании утратившим силу Конституционного закона «О Первом Президенте – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты путем голосования в комиссию избрали мажилисменов Серика Ерубаева, Берика Бекжанова и Ерлана Смайлова. Содокладчиком от палаты определили председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Армана Кожахметова.

    Как сообщалось ранее, Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Конституционный суд
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