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Отмена велогонки «Тур ОАЭ» из-за коронавируса: как чувствуют себя гонщики «Астаны»

29 Февраля 2020 23:56
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Отмена велогонки «Тур ОАЭ» из-за коронавируса: как чувствуют себя гонщики «Астаны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многодневная гонка «Тур Объединенных Арабских Эмиратов» была остановлена из-за угрозы распространения коронавируса в пелотоне. После того, как два члена персонала одной из команд показали положительный результат на новый коронавирус COVID-19, организационный комитет гонки принял решение отменить два оставшихся этапа, которые должны были пройти в пятницу и субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

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Также было принято решение принять ситуацию в общем зачете по итогам пятого этапа в качестве финальной генеральной классификации «Тура ОАЭ 2020». Таким образом, гонщик «Астаны» Алексей Луценко стал третьим в общем зачете многодневки.

«Действительно, было подтверждено, что текущее положение дел в общем зачете будет признано финальным результатом гонки. Думаю, что это правильное решение, так как мы проехали все горные этапы, и, в целом, ситуация в гонке ясна. Мы провели пять замечательных дней на гонке, которая была организована на самом высоком уровне. Высокие горы, жара и ветер сделали эту гонку интересной и зрелищной, так что вполне заслужено, что ее итоговые результаты были определены. Алексей Луценко продемонстрировал большой потенциал в такого рода гонках, и мы можем быть довольны и его выступлением, и тем, как работала вся команда в течение этих пяти дней. Очень жаль, что гонка заканчивается таким образом, но мы все знаем, что происходит в мире с коронавирусом, поэтому решение организационного комитета абсолютно верное, так как здоровье спортсменов, а также всех людей вокруг находится на первом месте», - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астаны».

Все гонщики и персонал команды нашей команды наряду со всеми другими командами прошли тестирование на вирус COVID-19. Результаты тестирования будут известны позднее. На данный момент все члены «Астаны» чувствуют себя хорошо, все здоровы и ждут дальнейших решений организационного комитета и правительства ОАЭ.

Ранее сообщалось, что оставшиеся два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ» отменены, из-за обнаруженного у двух членов одной из команд коронавируса.

Фото: Olympic.kz



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Ключевые слова: Спорт, Пневмония в Китае,
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