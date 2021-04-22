Отмена смертной казни: поправки в законодательство разработала Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов рассказал, на какой стадии находятся работы по поправкам в законодательство, касающимся отмены смертной казни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Сената депутаты поинтересовались, какая работа проводится в этом направлении.

«В начале года Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту, направленный на отмену смертной казни. В его реализацию требовалось проработать соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Прошу информировать, на какой стадии данный вопрос?» - спросил сенатор Сергей Ершов.

На что первый заместитель Генерального прокурора РК отметил, что поправки обсуждались на общественных порталах нормативно-правовых актов.

«В феврале прошла межведомственная комиссия, Правительство одобрило концепцию. В настоящее время Генеральной прокуратурой разработан законопроект. Он сейчас проходит экспертизу - правовую, экономическую, лингвистическую, антикоррупционную», - сообщил Берик Асылов.

Спикер добавил, что после принятия заключений законопроект будет направлен в Правительство, а затем - и в Парламент.

«Примерно планируем где-то в мае-июне», - уточнил Берик Асылов.

Напомним, в сентябре 2020 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. 2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».



