Отмена роуминга в ЕАЭС, расследования на цифровых рынках, госзакупки: какую работу проводит ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» ответил на актуальные вопросы, касающиеся отмены роуминга в странах Евразийского экономического союза, рассказал о расследованиях Комиссии на цифровых рынках и работе в рамках цифровизации госзакупок.

Отмена роуминга в ЕАЭС

Совет ЕЭК 29 октября 2021 года рассмотрел вопрос о принятии Плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге в государствах ЕАЭС. Арман Шаккалиев ответил на вопрос, какие конкретно меры включает этот план, и рассказал об этапах его реализации.

«Отмена роуминга - тема на слуху, она направлена на потребности простых граждан. Это возможность ездить в гости и разговаривать по домашнему тарифу. Если говорить о мировой практике, то практически во всем мире роуминг отменяется. К примеру, роуминг отменен в Европе, в Андском сообществе (отменят с 1 января 2022 года), Южноамериканском сообществе, Северной Америке. Рассматривая этот план, мы обсуждали его со всеми заинтересованными сторонами: и с операторами, и с государственными органами. Много было сомнений, вопросов. Ключевые сомнения касались экономической целесообразности, тех потерь, которые могут возникнуть у финансовых операторов. У государственных регуляторов возникали вопросы, связанные с технической реализацией этого вопроса, с разницей в законодательстве», - рассказал Арман Шаккалиев в ходе интервью.

Тем не менее Комиссия подготовила гибкий и сбалансированный план мероприятий, который решает три основных вопроса.

«Во-первых, при рассмотрении вопроса роуминга есть случаи мошенничества, так называемые fraud. Это мошенничество, когда используется так называемый SIM-box: где ниже тариф, по той линии идет и звонок. Мы создали специальную рабочую группу. Есть четкое понимание, как технически реализовать, чтобы не было мошенничества на интерконнекте», - пояснил спикер.

Второй вопрос связан с добросовестной практикой.

«К примеру, если гражданин Казахстана находится в России, то сколько он должен там быть: 30, 60, 90 дней? Все эти вопросы обсуждались. Но мы пришли к выводу, что необходимы определенные требования по нахождению и они должны быть унифицированы. В этом также напрямую участвуют операторы. В-третьих, самый животрепещущий вопрос - ставка, а именно ставка интерконнекта, в международном трафике. Мы исходили из опыта России и Беларуси. Например, стоимость услуги между российскими и белорусскими операторами варьируется вокруг 2-3 российских рублей (конечная стоимость услуг связи в роуминге для абонентов – 5 рублей). Конечно, вопрос возникал и по временной тарификации. Обсудив все эти вопросы, мы подготовили мероприятия по нескольким этапам», - пояснил Арман Шаккалиев.

По информации члена Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, роуминг в ЕАЭС планируют отменить к 2025 году.

«Учитывая сложность этого вопроса, мы определили для себя, что тарифы на услуги сотовой связи в роуминге на территориях стран ЕАЭС будут приближены к «домашним» к 2025 году. Казалось бы, далеко, но это время очень быстро пролетит. Европейский союз шел десять лет, другие страны тоже потратили определенное время. Самое главное мы считаем, что вопрос сдвинулся. Сегодня мы твердо идем вместе с операторами к снижению стоимости тарифов, к приведению тарифной ставки к максимально приближенному домашнему тарифу. Инициатива Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина будет реализована, и мы надеемся, что даже досрочно», - объяснил гость «Казинформа».

Расследования на цифровых рынках

В этом году Комиссия начала три инициативных расследования на цифровых рынках. На сегодня расследования завершены. Арман Шаккалиев пояснил, какие проблемы существуют в сфере конкуренции.

«Сложности касательно проведения расследований были в методологии оценки состояния конкуренции. Мы используем методологию, которая в большей степени заточена под традиционные товарные рынки, и на практике столкнулись с некоторыми особенностями определения географических и продуктовых границ цифровых рынков. Тем не менее мы понимаем, что при проведении расследования нужно придерживаться действующей нормативно-правовой базы, но при этом учитывать специфические особенности цифровых рынков», - отмечает член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Спикер озвучил результаты трех проведенных расследований. Первое расследование касается рынка услуг по предоставлению данных агрегированного спроса на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

«Сегодня мы все с вами пользуемся такси. Когда мы проводили расследование, то хотели понять, объективная ли реальность новых хозяйственных условий? Ушли мы от таксопарков, и таксисты не все остались довольными. Они считают, что раньше было хорошо и посредников у них не было, напрямую им звонили и заказывали. Потребители же говорят, что им не нужны таксопарки. Таксопарки - возврат к прошлому: это неудобно и экономически невыгодно. Мнения неоднозначные. Уникальность рынка агрегаторов такси в том, что сама услуга по агрегации спроса на пассажироперевозку оказывается с помощью цифровой платформы. Агрегаторы такси, оказывающие свои услуги с помощью цифровой платформы в одной стране, могут также оказывать услуги и в другой, и подобные агрегаторы, зарегистрированные на территории третьих стран, с нашей стороны были выявлены в ходе расследования. Соответственно рынок услуг по предоставлению данных агрегированного спроса на перевозку пассажиров и багажа легковым такси является трансграничным», - говорит член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

«Однако сама услуга перевозки пассажиров и багажа на такси в большинстве случаев характеризуется и ограничивается региональной географией, поскольку целесообразность оказания услуги ограничивается определенным расстоянием между потенциальным пассажиром и водителем и соответствующим временем, необходимым для подачи автомобиля пассажиру. То есть, в большинстве случаев это может быть конкретный город - Нур-Султан, Ереван, Москва - или какой-то небольшой регион. Поэтому мы и не можем однозначно и достоверно утверждать, что рынок перевозки пассажиров и багажа является трансграничным. При этом в поведении некоторых агрегаторов усматриваются признаки координации экономической деятельности по части установления цен и тарифов на пассажироперевозку на такси, однако из числа выявленных агрегаторов одна часть оказывает услуги только в одном государстве-члене Союза, а другая часть характеризуется хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в третьих странах. Ввиду данных обстоятельств материалы расследования направлены по подведомственности в уполномоченные органы государств-членов Союза», - пояснил А. Шаккалиев.

Второй кейс, как проинформировал собеседник, был связан с рекламой в поисковой выдаче.

«Было уникальное, большое расследование, пришлось затребовать большой массив информации. Было отмечено, что по результатам поисковых запросов зачастую на первой строчке выходят те сервисы, которые связаны с данной поисковой системой. Что мы видим? К примеру, если человек забивает «купить еду», выскакивают те сервисы, которые аффилированы, связаны и находятся «под одним зонтиком» с поисковой системой, то есть данным сервисам предоставляется возможность приоритетного показа. Многие платформы (хозяйствующие субъекты – владельцы данных платформ – прим.) являются нерезидентами наших стран, находятся за пределами нашего Союза. При этом в ходе расследования было установлено доминирующее положение одного хозяйствующего субъекта на территории одного государства-члена, соответственно материалы расследования были направлены по подведомственности в уполномоченный орган государства-члена ЕАЭС», - рассказывает спикер.

Третье расследование было связано с тем, какие платежные системы используются в магазинах мобильных приложений, на базе соответствующих операционных систем.

«В ходе расследования отмечены антиконкурентные практики навязывания разработчикам мобильных приложений определенных платежных систем и отсутствие технической возможности использования альтернативных платежных инструментов. При этом все выявленные хозяйствующие субъекты являются субъектами юрисдикции третьих стран. Возникает такой юридический казус, что мы не обладаем компетенцией, мы не можем их привлечь (к ответственности - прим.). На самом деле это серьезная правовая проблема, которую нам нужно исправлять. Потому что существуют неравные условия для импортных платформ, они могут нарушать на трансграничном рынке, но им за это ничего не будет. Уже сегодня мы готовим необходимые изменения, но это не значит, что эти вопросы останутся без ответа. Мы направили материалы расследования по подведомственности в национальные уполномоченные органы, которые реализуют свои компетенции и имеют возможность привлекать к ответственности. Мы сделали соответствующие выводы. Самое главное - мы добились того, что нарушители исправляются, они меняют свою торгово-сбытовую политику, корпоративную политику по реализации своих услуг. Проблема поднимается», - заверил Арман Шаккалиев.

Все эти кейсы - юридические значимые действия, показывающие, что нужно улучшать в работе ЕЭК. В этом году Комиссия подготовила обзор по конкурентному регулированию на цифровых рынках, с соответствующими выводами и предложениями по совершенствованию нормативной базы ЕАЭС.

Цифровизация госзакупок

Этот год стал знаковым для госзакупок стран ЕАЭС. В частности, начали действовать Правила определения страны происхождения промышленных товаров для целей госзакупок. Запущен Реестр промышленных товаров для целей госзакупок.

Чем интересны госзакупки для наших производителей и бизнесменов? Арман Шаккалиев ответил на данный вопрос.

«Возможностью участвовать в них (госзакупках - прим.). Для них главное, чтобы были равные конкурентные условия, также были доступны простые процедуры. Не буду скрывать, что в странах Союза не всегда были такие условия. Чтобы все законодательства между собой были согласованы, мы подготовили правила. Самый важный аспект, что товар производится на территории Союза», - рассказывает член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев.

«Перечень операций, который мы согласовали с производителями, дает возможность говорить о промышленной кооперации. Например, автомобиль - серьезное изделие, где очень много компонентов. Здесь сварка, покраска, компоненты могут быть российскими, аккумулятор, радиатор и другие компоненты могут быть из нашей страны. По совокупности, набирая определенное количество баллов, вы проходите по требованию этих правил, получаете акт экспертизы, попадаете в Реестр промышленных товаров, и у вас прямой доступ к госзакупкам. Чем обусловлена простота? Понятностью требований, единообразием, сроками. Самое главное, что все процедуры можно делать в электронном формате. Считаю, что правила действительно прорывные, сейчас вопрос стоит в том, чтобы ощутить эффект. У нас пять стран - пять поставщиков. Это уже хорошо, серьезная конкуренция, это дает возможность выбрать по цене и по качеству. Для этого и создавался Союз, чтобы обеспечивалась свобода товарных потоков. Уверен, что количество участников в реестре будет увеличиваться. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание наших производителей на необходимость использовать эти возможности», - сказал Арман Шаккалиев.

Сотрудничество с международными организациями

Евразийская экономическая комиссия работает и в международном направлении. Спикер рассказал, какая работа проводится ЕЭК совместно с другими международными организациями.

«В этом году, в год 30-летия Независимости, Казахстан председательствует во всех органах Союза - в Высшем совете на уровне глав государств, на Межправсовете. В качестве председательствующей стороны Касым-Жомарт Кемелевич четко поставил задачу сотрудничать с международными организациями, чтобы появлялись возможности сбыта продукции, чтобы мы на принципах экономического прагматизма расширяли ареал и географию нашего взаимодействия. Это зона свободной торговли, и в проработке идет вопрос, связанный с Израилем, актуализацией зоны свободной торговли с Ираном», - отметил спикер.

«В этом году мы стали полноправными участниками Международной конкурентной сети. Это дает нам возможность взаимодействовать на эффективность расследования. ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию - прим.) - важная площадка, в которой мы заявили о ряде важных инициатив, в том числе по борьбе с транснациональными картелями. Картели - негативное явление, с которым надо на глобальном уровне бороться. Также сотрудничаем с ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития - прим.). Проведен обзор ОЭСР. Мы действительно очень интенсивно, плодотворно работали. Чем хорош этот обзор - это взгляд со стороны, который указывает, насколько система выстроена эффективно. Мы получим соответствующие рекомендации, которые будут учтены в работе. Когда мы говорим о международном сотрудничестве, прежде всего, нужно говорить о тех возможностях, которые дают для экономики. Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС. В этой связи Комиссия активно использует разные форматы для того, чтобы продвигать свои интересы во взаимодействии с внешними партнерами», - сказал Арман Шаккалиев.

«Когда мы говорим о международном сотрудничестве, прежде всего, нужно говорить о тех возможностях, которые дают для экономики. Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей в ЕАЭС. В этой связи Комиссия активно использует разные форматы для того, чтобы продвигать свои интересы во взаимодействии с внешними партнерами», - подчеркнул А. Шаккалиев во время беседы.

Отметим, что ЕАЭС работает с 1 января 2015 года.

В завершение беседы Арман Шаккалиев отметил достижения Казахстана за годы Независимости на интеграционном треке.

За годы независимости Казахстан достиг многого. На политсовете партии Nur Otan Елбасы Нурсултан Назарбаев четко обозначил многовекторность, экономический прагматизм и открытость страны. Как рассказал Арман Шаккалиев, ключевым достижением считается то, что у нашей страны полностью налажены отношения с соседями и в плане границы, и в других сферах.

«Самое главное достижение - инициатива Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Именно он предложил создать Евразийский экономический союз. Чем мы руководствуемся? Во-первых - это рынок сбыта, возможность реализовать наш транзитный потенциал. У нас существенно увеличился товарооборот со странами пятерки, с момента создания Союза товарооборот увеличился на 25%, это составляет порядка 20 млрд долларов. По итогам восьми месяцев 2021 года экспорт в страны Союза вырос на 38%. Свобода передвижения товаров обеспечивается за счет единого техрегулирования, безопасности товаров. Серьезная работа проводится по устранению барьеров, на сегодня 80% барьеров устранены. Кстати, в рамках инициативы Казахстана - Премьер-Министра Аскара Мамина была принята новая методология, срок рассмотрения проблемы составляет 70 дней, что дает свою эффективность», - пояснил спикер.

Что касается транспортно-транзитного потенциала, можно отметить, что контейнерные перевозки увеличились на 38%. Также спикер рассказал, чем важны сухопутные маршруты.

«Мы же все увидели, к каким масштабным последствиям привел затор в Суэцком канале. Актуальность сухопутных, железнодорожных перевозок сегодня возрастает. В Казахстане реализованы такие масштабные проекты, как «Нурлы жол», есть транспортный коридор «Западная Европа - Западный Китай». У нас очень серьезная инициатива в этом году по созданию оптово-распределительных центров в целях сокращения издержек, связанных с хранением, транспортировкой. Увеличение транзитного потенциала - серьезное достижение. Я отмечаю инициативы Казахстана. В частности, запущен цифровой проект «Работа без границ», в рамках которого 50 тысяч зарегистрированных пользователей, а порядка 3 тысяч получили конкретные предложение по трудоустройству. Обеспечение свободы перемещения людей, трудоустройства - ключевая работа Союза, и этот проект создан для людей», - резюмировал Арман Шаккалиев.







