Отмечается активность молодежи на избирательных участках - Межпарламентская Ассамблея СНГ

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Сегодня после старта голосования во всех регионах страны наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи открыли один из столичных участков для голосования. Они отмечают активность молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ прибыли на избирательный участок, расположенный в Национальной библиотеке.

Международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Дилрабо Мансури подчеркнула, что с утра у избирателей довольно праздничное настроение. Отмечается активность избирателей.

«Когда мы пришли, до открытия избирательного участка здесь была большая очередь, отмечалась активность молодежи. Это очень отрадно, что есть гражданская сознательность. Участки работают в соответствии со всеми законодательными требованиями Республики Казахстан и международными стандартами. Участок открылся вовремя, прозвучал Гимн Республики Казахстан, проголосовал первый избиратель, а за ним остальные избиратели», - сказала она.

В группе от Межпарламентской Ассамблеи работают 67 наблюдателей. В Казахстан прибыли 15 человек.

«Остальные наблюдатели разъехались в зарубежные страны, потому что мы ведем наблюдение в 14 государствах. Сегодня они все по индивидуальным маршрутам разъехались, и будут сообщать в штаб свои наблюдения и комментарии. Нарушений к этому часу на этом участке не выявлено. Все кабинки соответствуют законодательству Республики Казахстан и международным стандартам. Хочу отметить, что все оборудовано с удобствами для лиц с ограниченными возможностями. Думаю, что все соответсвует стандартам», - добавила наблюдатель.

Отметим, что сегодня проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.



