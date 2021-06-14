Отложить проект по развитию экотуризма на Чарыне попросили министра экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отложить либо отменить проект по развитию экотуризма на Чарыне из-за опасности, вызванной селями, попросили министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« ПредОВОС (предварительная оценка воздействия на окружающую среду, прим. ред.) по развитию экотуризма на Чарыне вывешен 22 мая. После этого через неделю прошел сель. Погибло два человека, шестеро пострадало. 11 или 12 июня прошел еще один сель на Чарыне. Тем не менее, в ПредОВОС по развитию экотуризма никакой правки нет. Там всего один раз употребляется слово сель. Вы не собираетесь отложить или отменить общественные слушания, потому что Чарын полностью поменял свой статус на смертельно опасный туристический маршрут. На мой взгляд, этот проект вообще надо закрывать», - обратился к министру экоактивист Вадим Борейко на отчетной встрече с населением.

Министр Магзум Мирзагалиев отметил, что разработчик ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду, прим. ред.) должен будет письменно ответить на все замечания, поступившие от общества, и как активный представитель общественности Вадим Борейко может во время слушаний давать комментарии к ПредОВОС или ОВОС.

« По Чарыну: если вы внимательно изучили, должны были увидеть, что вся инфраструктура, которая предполагается к строительству - визит-центр, глэмпинг, лавки продажи, этноауыл планируются не в каньоне, а на верхней площадке, где стоит автомобильная парковка. Это нужно учитывать», - ответил министр.

Вадим Борейко заявил, что ПредОВОС по таким направлениям как Чарын и Алтын Емель делала группа под руководством Сергея Скляренок. Предварительные оценки были выполнены 4 мая и единовременно прошли тендеры на сдачу участка в трех нацпарках Алматинской области.

«Всего за 2,5 месяца сделаны были ПредОВОСы. Это о чем говорит? Либо о том, что они сделаны на коленке, либо о том, что тендеры - это профанация как обычно. Заранее уже QazaqGeography были отданы эти участки все. Причем в Чарыне была всего одна заявка», - считает экоактивист.

«Давайте начнем с того, что профанацией нельзя такие вещи называть. Потому что конкурс проводился открыто, мы заранее все опубликовали, на общественном совете вся информация была представлена. Другое дело, что экономика у таких проектов, к сожалению, не очень хорошая. Любой бизнесмен несколько раз посчитает, прежде чем вкладывать свои деньги. Один желающий у нас пришел на Чарын. Хорошо, что, в конце концов, хоть кто-то нашелся. Что касается ПредОВОСа, со всеми необходимыми выездами на территорию и проведение необходимых исследований, будут проводиться общественные слушания, там можно задать вопросы разработчику и посмотреть качество документа. В этом ПредОВОСе есть как раз-таки карта, где показаны точки, по которым понятно, что инфраструктура будет строиться наверху», - заявил глава Минэкологии.

Напомним, 29 мая на Чарыне произошел из-за сильного ливневого дождя с градом грязе-селевой выброс. В сель попали учителя и ученики одной из школ Алматы, в тот день они находились на Чарынском каньоне на экскурсии.

В результате случившегося погибли два человека и еще шесть пострадали, одна девочка пропала, но позже нашлась.

Еще одно чрезвычайное происшествие случилось с группой туристов в Чарынском каньоне, о котором стало известно 12 июня. Молодые люди оказались заблокированными в каньоне из-за дождевого потока.