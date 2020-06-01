Отличившимся на блок-постах акмолинским полицейским вручены награды

НУР-СУЛТАН – КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области прекратили работу 6 блокпостов, установленные вокруг столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Последний «официальный» рабочий день для сотрудников полиции, несших службу на одном из пристоличных блокпостов, прошел в непривычной торжественной обстановке. Здесь на республиканской трассе «Петропавловск – Нур-Султан» на территории села Бозайгыр Шортандинского района прошла церемония награждения стражей порядка, которые в нелегкий для всей страны режим чрезвычайного положения и период карантина, обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность здоровья акмолинцев и жителей столицы.

Заслуженные награды полицейским вручил глава полицейского ведомства генерал – майор Арманбек Баймурзин. В общем построении с полицейскими были и медицинские работники, которые на протяжении более чем 70 дней в полевых условиях самоотверженно несли службу.

В своем выступлении начальник департамента полиции от имени руководства министра внутренних дел поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей, отметив, что каждый полицейский достойно выполнил поставленные задачи, в регионе не допущено чрезвычайных происшествий, своевременно пресечены любые попытки нарушения режима чрезвычайного положения и общественного порядка. Кульминацией мероприятия стала торжественная церемония вручения благодарственных писем. Наградами были отмечены 15 полицейских, в том числе сотрудники роты дорожно-патрульной полиции, обеспечивающей дорожную безопасность в пристоличных регионах и сотрудники Шортандинского районного отдела полиции.

В период действия режима чрезвычайного положения и режима карантина на территории акмолинского региона было выставлено 100 блокпостов, на которых в круглосуточном режиме несли службу 556 полицейских и медицинские работники. Ограничение въезда и выезда автотранспорта, проверка и фильтрация граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны, а главное - обеспечение «зеленого коридора» для беспрепятственного проезда автомашин, доставляющих продукты первой необходимости и медикаменты – это были основные задачи сотрудников полиции, заступающих на блок – посты.

«За период дежурства проверено более 315 000 единиц транспортных средств, проверен температурный режим у 870 777 граждан», - добавили в ведомстве.

С 1 июня 6 блокпостов, функционирующие на территории Акмолинской области после отмены режима ЧП, прекратили свою работу, а между городами возобновлены перевозки.