Отличившихся сотрудников органов прокуратуры наградили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поздравления с профессиональным праздником от областного акимата получают сегодня работники надзорного органа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поздравил ветеранов и сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником на торжественном собрании, посвященном этой дате.

Вклад органов прокуратуры в обеспечение верховенства закона, успехи и достижения деятельности ведомств отметил в своем выступлении прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров.

В честь профессионального праздника приказами Генерального прокурора и областного прокурора ряд сотрудников поощрили наградами.

В своей поздравительной речи аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что прокуратура занимает особое место в системе государственных органов.

«Прокуратура как высший надзорный орган вносит весомый вклад в развитие правового демократического государства. На вас возложены задачи по обеспечению законности и правопорядка в стране, защите прав, свобод и законных интересов граждан. Успешное выполнение этих задач зависит от дальнейшего поступательного развития органов прокуратуры. Защищая свободу и конституционные права граждан, успешно выполняя работу по борьбе с преступностью и коррупцией, органы прокуратуры по праву считаются надежной опорой государства», - сказал глава региона, подчеркнув общественно-политическую стабильность и устойчивое социально-экономическое развитие Жамбылской области.

По данным надзорного ведомства, с начала 2022 года в Жамбылской области по имеющимся нарушениям принято 993 прокурорских акта. В результате этого защищены конституционные права более 44 тысяч человек. Также государству возвращено денег и имущества на сумму 3,5 млрд тенге.

Нуржан Нуржигитов наградил отличившихся работников нагрудным знаком «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетными грамотами и благодарственными письмами.

С поздравительной речью также выступили секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков, ветеран Мейирхан Сатыбалдин и другие.

День прокуратуры Республики Казахстан - один из официально установленных профессиональных праздников в Республике Казахстан отмечается ежегодно 6 декабря, так как в этот день в 1991 году было принято постановление «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости».

Ежегодно 6 декабря работники прокуратуры Казахстана отмечают профессиональный праздник — День образования органов прокуратуры Республики.

Государственная прокуратура Казахстана начала работать в составе Народного комиссариата юстиции с 1922 года. В 1933 году полномочия прокуратуры были расширены: при Наркомюсте было образовано управление прокуратуры, ставшее относительно самостоятельным. Важный этап развития прокуратуры начался в 1936 году, когда новая Конституция СССР дала Казахстану права суверенной Союзной Республики. С этого момента государственная прокуратура начала работать как самостоятельная структура правоохранительных органов. В ноябре 1937 года был издан приказ о разделении Наркомата юстиции и прокуратуры, которая стала подчиняться непосредственно прокурору СССР.

В годы Великой Отечественной войны многие следователи и прокуроры внесли вклад в дело защиты страны. Только за первый год войны 411 из 885 сотрудников прокуратуры Казахстана ушли на фронт.

После того, как Казахстан стал независимым государством, структура и функции прокуратуры отчасти изменились, однако главным направлением ее деятельности остался контроль за соблюдением законов страны.

В этот день прокуратура подводит итоги своей деятельности и отмечает лучших сотрудников; устраиваются концерты и прочие торжества.



