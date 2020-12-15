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    Отличившихся полицейских наградили в Нур-Султане

    15 Декабря 2020, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента полиции Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов поздравил отличившихся сотрудников полиции накануне Дня Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Сегодня вы обеспечиваете правопорядок, защиту конституционных прав и безопасность граждан в главном городе страны - Нур-Султане, проявляя отвагу и доблесть. Вы вносите свою лепту по сохранению независимости своим ежедневным трудом и преданностью. Служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных. На вашем счету немало героических поступков»,- сказал Ержан Саденов.

    По традиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с Днем Независимости приказом министра МВД РК медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден старшина полиции помощник дежурного приемника-распределителя Есен Жаконбетов.

    Благодарственным письмом МВД Республики Казахстан награжден старший сержант полиции Саян Ибраев - полицейский взвода конвойной службы ДП.

    В этот же день ценным подарком - наручными часами - награждена участковый инспектор полиции отдела ювенальной полиции УП района Байконыр старший лейтенант полиции Ляззат Кунгейбаева, которая завоевала «золото» на чемпионате Казахстана по боксу среди женщин, проходившем с 22 по 29 ноября текущего года в городе Шымкенте. Заняв почетное первое место и победив в отборочном турнире, она получила путевку на чемпионат Азии и чемпионат мира.

    Наручными часами награжден участковый инспектор полиции УП района Сарыарка капитан полиции Ерлан Жанабаев, который за текущий год совершил три отважных поступка, спасая людей из пожаров и сохранив не одну человеческую жизнь.

    Всего за добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрены правами министра МВД РК 60 сотрудников и от имени начальника департамента полиции 137 сотрудников столичной полиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана МВД РК День Независимости
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